Bouzas va a por todas en el US Open

Jessica Bouzas está empeñada en demostrar que lo ocurrido en Wimbledon hace dos meses no fue una casualidad y que los Grand Slams son su territorio. En el que está siendo su debut en el US Open, la jugadora de Pontevedra ya está en tercera ronda, tras vencer a la británica Katie Boulter por 7-5 y 7-5.

Bouzas, que ya ganó dos partidos en Wimbledon, incluyendo la victoria ante la vigente campeona Marketa Vondrousova en la final, está haciendo una brillante gira norteamericana, pasando la fase previa en Cincinnati y Cleveland y ganando también en primera ronda de cada uno de los dos torneos, y ahora está culminando a lo grande en el US Open.

Pese a tener en frente a una Boulter que está como la 33 del ranking y que sabe lo que es ganar títulos, Bouzas no se encogió, mostró mucho carácter y ahondó en los fallos de la británica para pisar la tercera ronda del Grand Slam neoyorquino. Palabras mayores.

Boulter, espigada, de gran saque y con mucha facilidad para encontrar puntos ganadores, no tuvo su mejor día. Cometió 37 errores no forzados y solo pudo conseguir 17 golpes ganadores, pero sobre todo se arrepentirá de las ocasiones falladas en el primer set. La británica tuvo 4-2 y servicio y una pelota de set al resto con 5-4. Fue su oportunidad y cuando Bouzas la desactivó, se montó encima del partido y lo domó. Desde la bola de set en contra, la gallega solo perdió dos puntos más hasta apuntarse el parcial por 7-5.

Había dado un golpe de timón al partido y la inercia del momento le puso con 3-1 a favor en el segundo y dos pelotas para ponerse 4-1. Boulter tiró de orgullo y resistió el primer chaparrón, pero no pudo con el segundo. La británica era incapaz de seguir los intercambios de la española y se desesperaba en cuanto el punto no se definía en un par de golpes. Su servicio, además, vital para un mujer que mide 1,82 metros, no funcionaba y apenas colocó el 55% de primeros dentro, ganando menos de 50% con el segundo servicio.

Esa pasividad permitió que Bouzas acelerara hasta el 5-2, cuando le vino el vértigo de la victoria. Pese a la enorme ventaja, la gallega perdió los tres juegos siguientes, ganando solo un punto de doce. La sangría era importante y los británicos se relamían pensando en una remontada parecida a la que logró su compatriota Dan Evans hace dos días, cuando levantó un 0-40 y 15-40 contra Karen Khachanov.

Pero Boulter, lejos de construir en ese momento, se derrumbó. Bouzas se hizo con los dos últimos juegos y por segundo Grand Slam consecutivo está en tercera ronda. Es la segunda española en esta ronda, junto a Paula Badosa, que se jugará la presencia en octavos de final contra Elena-Gabriela Ruse. Bouzas, por su parte, lo hará contra la ganadora del duelo entre Sofia Kenin y Jessica Pegula.

No pudo acompañar a Badosa y Bouzas Sara Sorribes, a la que se llevó por delante Beatriz Haddad-Maia (6-4 y 6-1), que contó con una abrumadora ventaja en las gradas gracias al apoyo de los brasileños.

