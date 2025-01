Joao Fonseca ya está aquí

Enric Gardiner Martes, 14 de enero 2025, 14:17 Comenta Compartir

Sin tiempo casi para haber disfrutado de la rivalidad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, un nuevo actor quiere unirse al juego. Joao Fonseca, un brasileño de 18 años, se mostró al mundo al derrotar a Andrey Rublev (7-6 (1), 6-3 y 7-6 (5)), número nueve del ranking, en el primer partido de Grand Slam de su corta carrera.

Fonseca hace un año estaba fuera de los 700 mejores del mundo, pero ahora es el hombre del que todo el mundo habla en Melbourne. No en vano las gradas de la Margaret Court Arena, la segunda en importancia en el torneo, estaban plagadas de banderas de Brasil y, pese a que al otro lado de la red estaba un 'top ten', en los puntos importantes se coreaba el nombre de Fonseca.

Ubicado en el puesto 112 del ranking, el de Río de Janeiro se ganó el puesto en el Abierto de Australia a base de esfuerzo y trabajo. No le regalaron una invitación, avanzó en la fase previa sin perder un set, metiendo dos 'roscos' y cediendo un total de doce juegos a lo largo de tres encuentros. El ruso, que atraviesa una crisis de resultados y ansiedad desde hace tiempo, tuvo que temblar al ver que el sorteo le emparejaba con él.

Fonseca, además, venía de ganar un Challenger en Canberra hace dos semanas y a mediados de diciembre se coronó como el mejor joven del circuito al llevarse las Next Gen Finals. No pierde un set desde noviembre, cuando cayó en las semifinales de un Challenger en Lyon.

Su ascenso en apenas doce meses ha sido meteórico y cimentado sobre todo en los Challengers. En 2024 ganó uno, hizo otra final y dos semifinales, además de varios cuartos de final. A nivel ATP, alcanzó los cuartos en Río de Janeiro, ganó encuentros en Bucarest y Madrid, y se fue sin victorias de Santiago de Chile, Estoril y Halle. En la fase de grupos de la Copa Davis ganó dos partidos de tres posibles.

Su capacidad para recuperar bolas, sus restos ganadores y su facilidad para lograr ganadores de derecha y de revés desdibujaron a Rublev, que no pudo ni hacerle un set en el cemento azul de Melbourne. «He disfrutado este momento», aseguró el brasileño tras la victoria. «Era mi primera vez en un estadio como este, mi primer partido en un Grand Slam. Solo he disfrutado. He jugado mi tenis y estoy en la segunda ronda», añadió. Ahí se medirá al italiano Lorenzo Sonego, al que ya derrotó en abril del año pasado en el torneo de Bucarest, cuando había más de 200 puestos de diferencia entre ambos.

Una de cal y otra de arena

En el resto de la jornada, destacó el triunfo de Holger Rune ante Zhizhen Zhang en cinco sets, la victoria de Gael Monfils, también en cinco mangas y con 38 años, ante su compatriota el sacador Giovanni Mpetshi Perricard, y las más de tres horas que necesitó Daniil Medvedev para doblegar al tailandés Kasidit Samrej, número 418 del ranking.

En cuanto a los españoles, una de cal y una de arena en el cuadro masculino. Roberto Bautista perdió contra Denis Shapovalov (3-6, 6-4, 6-4 y 7-6 (8)) y Pablo Carreño pudo con Kamil Majchrzak (6-4, 6-4 y 6-3). En el femenino, Nuria Párrizas se despidió en primera ronda contra la estadounidense Iva Jovic (6-2 y 6-1).

