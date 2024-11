Las cuentas de Alcaraz para estar en semifinales del torneo de maestros

Enric Gardiner Jueves, 14 de noviembre 2024, 12:33 | Actualizado 13:14h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Carlos Alcaraz llegará con opciones, con muchas opciones, de meterse en semifinales del torneo de maestros cuando se enfrente a Alexander Zverev en el último partido de la fase de grupos de las Finales ATP.

El murciano cumplió con la primera parte del trato y venció a Andrey Rublev. Por la vía rápida, además. Al ganar en dos sets al ruso, que a su vez perdió en dos sets contra Zverev, tiene opciones de meterse tanto ganando a Zverev como incluso perdiendo.

Lo primero de todo es señalar que Alcaraz no depende de sí mismo. Es decir, ocurra lo que ocurra en el partido contra Zverev (este viernes, no antes de las 14:00 horas), el murciano tendrá que echar después un ojo a lo que ocurra en el Rublev-Ruud (viernes, no antes de las 20:30).

Si gana en dos sets al alemán, será primero de grupo (y Zverev segundo) si Ruud gana a Rublev en tres, mientras que si el noruego lo hace en dos, las posiciones se determinarán por el porcentaje de juegos ganados.

Si Alcaraz puede con Zverev en tres parciales, se quedaría fuera si Ruud ganara después a Rublev, independientemente del marcador, mientras que si el ruso gana a Ruud, a Alcaraz solo le hará falta ganar a Zverev para estar en semifinales como primero de grupo.

También existen varios escenarios en los que Alcaraz, pese a perder con Zverev, accedería a semifinales. Esto ocurriría si Alcaraz pierde en tres sets y Rublev gana a Ruud en dos. El español pasaría como segundo.

Si Alcaraz pierde en dos sets con el alemán y Rublev puede con Ruud en dos, Zverev sería primero y el orden del resto estaría determinado por el porcentaje de juegos ganados.

Por lo tanto, aunque existan dos carambolas, Alcaraz deberá ganar a Zverev para tener más opciones y luego confiar en que el resultado del Ruud-Rublev le beneficie.

Balance equilibrado

Al de Hamburgo se ha enfrentado en diez ocasiones, con cinco triunfos para cada uno. Los dos últimos, en los cuartos de final de Indian Wells y la final de Roland Garros, se los llevó el murciano. Sin embargo, las dos veces que se han medido en estas condiciones, es decir, cemento y pista con techo, en Viena 2021 y en las Finales ATP del año pasado, la victoria cayó del lado de Zverev.

Zverev no solo es un doble ganador del torneo, en 2018 y 2021, sino que lleva siete victorias consecutivas, entre París-Bercy y Turín, lo que le ha valido para cerrar el año como el segundo mejor tenista del mundo.

En el otro partido del grupo se enfrentará Rublev, que cuenta sus dos encuentros por derrotas, y Ruud, que venció a Alcaraz en la jornada inaugural y perdió más tarde en dos sets contra Zverev. El ruso ha ganado cinco de los siete enfrentamientos contra el noruego, pero este, sin embargo, le ha ganado dos veces en Turín, en la fase de grupos de 2021 y en las semifinales de 2022.