Alcaraz, desencajado ante Ruud, pierde en su estreno en Turín

Enric Gardiner Lunes, 11 de noviembre 2024, 14:59 | Actualizado 15:50h.

Carlos Alcaraz eligió uno de los mejores torneos del año para hacer uno de los peores partidos de todo el curso, si no el peor. Estuvo desencajado y perdido en la derrota contra Casper Ruud (6-1 y 7-5), la primera de su carrera ante el noruego, pero cuenta con la buena noticia de que este es el único evento que permite tropiezos. Si gana sus dos siguientes encuentros, ante Alexander Zverev y Andrey Rublev, tendrá muchas posibilidades de estar en semifinales.

El murciano, que no competía desde que se despidió en segunda ronda del Masters 1.000 de París-Bercy, cometió 34 errores no forzados, más del doble que Ruud (16), y estuvo errático en las pelotas de 'break' (1 de 6). Se encontró, además, la mejor versión de Ruud, que no aparentó venir de cuatro derrotas seguidas y de haber perdido nueve de sus últimos once partidos.

El noruego, con un nivel de agresividad superior a lo habitual, subiendo a la red y buscando golpes ganadores al resto, ganó en poco más de media hora el segundo set de su carrera a Alcaraz, el primero desde la final del US Open en 2022. Fue el segundo partido consecutivo en el que se lleva un 6-1, tras la segunda ronda de París-Bercy contra Ugo Humbert. y el sexto set que pierde este año por este resultado.

Alcaraz hizo 18 errores no forzados en este set y apenas cinco golpes ganadores, además de desperdiciar las cinco pelotas que tuvo para quebrar al noruego. Su lenguaje corporal tampoco era el mejor, aletargado, sin furia, y pese a que arrancó en el segundo set y cazó con una volea su primer 'break', no tardó en diluirse.

La puntilla

El 5-2 del que dispuso le duró unos instantes. Ruud lo transformó en un 5-5 y para dar la puntilla se llevó los dos juegos finales mientras Alcaraz solo sumaba errores no forzados. El noruego, que nunca había ganado al español en sus cuatro enfrentamientos anteriores, clavó dos saques directos, uno imposible de devolver, y aunque necesitó de tres bolas de partido para apuntarse la victoria, acabó doblegando a un triste Alcaraz.

«Ha sido la mejor victoria de mi temporada», dijo Ruud después del encuentro. El murciano salió de la pista de Turín en menos de hora y media, con muchas dudas y un margen de mejora enorme de cara al siguiente encuentro. Aún no tiene rival para este miércoles, puesto que será el perdedor del partido entre Alexander Zverev y Andrey Rublev. La organización hace esto para evitar que en la tercera jornada del grupo haya algún partido sin nada en juego.

Lo que ya ha perdido Alcaraz es la oportunidad de llevarse el torneo invicto, por lo que podría sumar, como mucho, 1.300 puntos y ya no opta al bote de 4,4 millones para el hombre que consiga ganar los cinco partidos.