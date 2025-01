'Spinning': cinco beneficios saludables en sólo 45 minutos

Cuando comiences a pedalear tu pierna derecha debe ser un espejo de la pierna izquierda del monitor. Ella marcará la cadencia que debes llevar en cada momento con la resistencia o nivel de esfuerzo que te indique. Si en cualquier momento no puedes seguir ese ritmo adecúa la resistencia que te permita no perderlo.

Nunca pedalees en vacío (sin resistencia) y si al ponerte de pie notas que vas demasiado suelto incrementa la resistencia. Si aun así no puedes seguir el ritmo, siéntate e intenta no perder esa cadencia.

Si una vez terminada la clase no te has divertido y has sufrido mucho no te rindas. Seguramente has entrenado por encima de tu forma física. La próxima vez hazlo más suave.