«El Mundial 2030 será una oportunidad para crear mayor igualdad social»

«Esto es un éxito colectivo. Aunque no ha sido fácil, nos hemos sentido apoyados en todo momento» comentó Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, ayer en el foro de CANARIAS7 'Gran Canaria una Isla Mundial', moderado por Francisco Suárez Álamo, director del periódico, e Ignacio Sánchez Acedo, jefe de Deportes.

Morales presumió con orgullo de los factores que han llevado a este éxito que es ser sede para el Mundial 2030: «Estábamos seguros de que esta isla reunía las potencialidades necesarias, infraestructuras, un equipo humano que ha sido capaz de desarrollar todos los requisitos que se nos encargaba día a día. Tenemos los dos centros médicos más grandes de la isla a tan solo siete minutos . Esto era algo que le preocupaba mucho a la FIFA. No hubiesen podido quitárnoslo aunque hubiesen querido», afirmó Morales.

Detrás de un enorme trabajo, el presidente del Cabildo no «quería vender la información antes de hacerla» y, pedía precaución para no crear falsa esperanzas. Una vez confirmada, fue «emocionante», asegura. «El día que nos llegó el mensaje, no nos los esperábamos. Fue más el tiempo que nos veíamos fuera que dentro».

Respecto a los plazos de reforma del Gran Canaria, admite que «siempre puede haber imprevistos que retrasen la continuidad de la obra». Eso sí, Antonio Morales subrayó que la intención principal es terminar la ampliación del estadio en el año 2027 para dejar dos años de margen.

Esta construcción «no es solo por el Mundial», al tiempo que destacó el hecho de que ya se esté generando un gran interés el concurso de ideas abierto, todo ello con la garantía de que la obra tiene asegurada la financiación.

«Que Gran Canaria sea sede del Mundial no significa que solo beneficie al fútbol. Apoyará a muchos oficios dentro de la isla e incrementará el trabajo. De eso se trata, que sea una fuente de recursos para todos», dijo. Morales aseguró de que esta es una manera «de dinamizar la economía, luchar contra la pobreza y una oportunidad de crear una mayor igualdad social».

Cuestionado por la crisis institucional de la Real Federación Española de Fútbol, con un presidente destituido (Rubiales) y otro, el actual, imputado (Rocha), y sus consecuencias para la candidatura ibérica, expuso: «Podríamos habernos quedado sin esta posibilidad, ciertamente. Sí, hubo un riesgo. Pero finalmente se mantuvo el compromiso y nosotros pudimos continuar con el trabajo realizado para que ahora podamos celebrar algo que valoraremos con el tiempo por lo que significa».

