Pérez-Aicart y Herrera, ganadores en el Eco-Rally Gran Canaria 2024

Juan Carlos de Felipe Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 13 de octubre 2024, 18:58

El Eco-Rally Gran Canaria puso en la noche del sábado su punto final con la llegada de todos los vehículos al arco de meta en el CC Alisios, después de finalizar el rutómetro de 272 km por 14 de los 21 municipios de la isla. Seguidamente se procedió a la ceremonia de entrega de trofeos en la plaza central de Alisios, para dar por finalizada esta edición 2024 de la cita canaria del Campeonato de España de Energías Alternativas y que este año le tocó decidir los títulos del CEEA.

José Manuel Pérez-Aicart y Javier Herrera inscriben su nombre como ganadores del 6º Eco Rally Gran Canaria. Los del Hyundai Kona firmaron un pleno en la prueba de Club Deportivo Azuatil que les proclama, de forma virtual, como campeones del Campeonato de España de Energías Alternativas en la categoría reina, la de vehículos totalmente eléctricos. Fueron los mejores en Regularidad y terminaron cuartos en Eficiencia, además de ganar el TR Plus.En el cómputo global, se llevan la victoria a la Península.

José Antonio y Aday Luján concluyeron en la segunda posición con su Dacia Spring. Los grancanarios concluyen así en positivo su primera temporada como representantes de la marca originaria de Rumanía. El cuadro de honor de Eléctricos lo cerró otro binomio procedente del Archipiélago, el formado por Germán Hiller y Jorge Garcés, que compartieron el habitáculo de un Opel Corsa E. El top cinco lo completaron los hasta ahora líderes del CEEA Carlos Sergnese-Quintino Díaz (Kia e-Niro) y los tinerfeños Rafael Hernández-Esther Hernández (Opel Corsa E), en ese orden.

Ampliar

Destacar también el sexto puesto final para otros canarios seguidores de este certamen nacional, Teo Vega-Juan Carlos de Felipe, que colaboraron con otro Spring al triunfo de su equipo Dacia. En la división de Híbridos Enchufables hubo reparto de alegrías. Por un lado, Ángel Santos y Mario Osma aseguraron las coronas de pilotos y navegantes, respectivamente, con su cuarta posición a bordo del Toyota RAV4 Plug-In.

La otra alegría fue para los representantes del equipo SEAT España. La firma española firmó un doblete encabezado por Daniel Valdivielso y Carles Sasplugas, mientras que Francisco Javier Hernández y Raquel Cecilia fueron los encargados de completarlo. Este 1-2 reporta a los suyos el título de marcas. En el podio de la cita insular les acompañaron las féminas Laura Aparicio y Alba Cano, que tripulaban un Toyota.

En el apartado de Híbridos, José Manuel y Daniel Pizarro se proclamaron campeones de España con su Toyota Yaris GR Sport 130H. Necesitaban lograr la victoria y añadir a ese botín la máxima bonificación del TR Plus. Y lo consiguieron. Sus rivales, Julián Pecero y Manuel Soler, que emplearon en esta ocasión un Mitsubishi ASX, no pudieron recuperar lo perdido en Regularidad en el TR1, el que ayer se celebró entre Teror e Ingenio. Los resultados del índice de Eficiencia, en el que también quedaron segundos, no les fueron suficientes para revertir la situación y llevarse el entorchado.

El trofeo por equipos fue para DACIA España, SEAT España y Toyota Kobe Motor en sus respectivas categorías. Por otro lado, la organización tenía un detalle para el primer equipo internacional participante, los franceses Vincent Mucchielli-Maxime Antoine, a bordo de un BYD Atto 3.