Pedro Peñate, con paso firme en los últimos compases del Dakar 2025

Pedro Peñate, Alberto Herrero y Mario Rodríguez han dado un paso más en su aventura dakariana. Hoy han completado una larga jornada entre Riyadh y Haradh y, lo mejor, es que han podido hacerlo sin inconvenientes y llegando a una hora excelente al vivac para revisar la mecánica del camión y tener unas productivas horas de descanso.

El Dakar 2025 está dando los últimos coletazos y apenas quedan tres etapas para concluir esta edición. Por kilometraje serán de las más cortas, pero por dificultad, con el Empty Quarter como protagonista, no se puede bajar la guardia. El equipo en el que milita el piloto canario se encuentra, precisamente, a las puertas de ese reto que encararán entre las decisivas jornadas del miércoles y el jueves.

Este martes, los de Expedición Canarias Dakar y TH Trucks no han sufrido con la navegación ni con los pinchazos que han asediado su actuación, por lo que han podido disfrutar de una etapa placentera lejos de la tensión de las jornadas previas. El canario y sus compañeros se mantienen en un estable Top17 en la categoría de camiones.

«Una etapa más para la mochila», apuntaba Pedro Peñate nada más aterrizar en Haradh. «Hoy hemos podido rodar sin problemas de ningún tipo, lo que nos ha permitido llegar al vivac a una buena hora para descansar, revisar el camión y preparar lo poco que queda para finalizar este Dakar 2025», subrayaba el de Valsequillo.

«Después de la crono de 48 horas y de la etapa maratón queda el reto del Empty Quarter, un desafío final con la arena y las dunas como protagonistas que nos van a exigir un último esfuerzo. Como he dicho anteriormente, en este tipo de competiciones no se puede bajar la guardia ni un segundo y debemos seguir concentrados para alcanzar el objetivo propuesto por todos, que no es otro que llegar a la meta final en la jornada del próximo viernes», explica el del CD Valsebike.

Para este miércoles serán apenas 120 km contra el reloj del total de 640 de los que se compone la etapa, una jornada que llevará a la caravana de competición desde Haradh hasta Shubaytah, región en la que se celebrarán las dos últimas etapas, por un lado la del jueves con 275 km de carrera y, por otro, la del viernes, con 61 que pondrán el punto y final al Dakar 2025.