Repsol y Honda separarán sus caminos en 2025 La compañía española no renovará su acuerdo de patrocinio con HRC a final de este año y pone fin a una asociación con tres décadas de historia

Jesús Gutiérrez Domingo, 8 de septiembre 2024, 17:45 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El 31 de diciembre de 2024 se pondrá fin a la relación más exitosa de la historia del motociclismo de competición y una de las más longevas de cualquier deporte. Treinta años después de que Repsol se convirtiera en el patrocinador principal del equipo de fábrica Honda Racing Corporation (HRC) en el mundial de 500 cc, ambas compañías separarán sus caminos. Dejando atrás un legado muy difícil de igualar: 11 títulos por equipos, 183 victorias y, sobre todo, 15 títulos de pilotos en la clase reina del motociclismo.

El anuncio se hacía oficial apenas una hora después de acabar la carrera de MotoGP en Misano, justo el día que volvía a ganar Marc Márquez, y precisamente el día que los dos actuales pilotos de la escudería, Joan Mir y Luca Marini, no participaban en la misma por estar afectados por un proceso vírico.

En el escueto comunicado enviado por el departamento de comunicación de la firma española se indicaba que: «Repsol ha decidido no renovar el actual contrato de patrocinio con Honda Racing Corporation en el Mundial de MotoGP, que finaliza el 31 de diciembre de este año. Repsol agradece el compromiso y la dedicación de HRC durante todos estos años de trabajo conjunto. La compañía multienergética seguirá vinculada a las competiciones de motor, con el objetivo de continuar desarrollando productos y servicios de la máxima calidad».

«No es una buena noticia»

El equipo Repsol Honda echó a rodar en 1995, en plena era de Mick Doohan que había ganado su primer título en el mundial de 500 cc un año antes. Con el australiano vivió su primera época dorada, con cuatro títulos consecutivos, y continuó ese dominio el histórico título de Álex Crivillé, el primero del motociclismo español en la máxima cilindrada, en 1999.

Los primeros años del siglo XXI fueron de dominio absoluto del equipo hispano-japonés, con un intratable Valentino Rossi que ganó dos de sus títulos vestido de Repsol Honda, en 2002 y 2003. Más tarde llegarían los éxitos de Nicky Hayden en 2006 y Casey Stoner en 2011, antes de arrancar la era Marc Márquez. El piloto más exitoso que ha competido con los colores rojo, blanco y naranja de la petrolera. Entre 2013 y 2019 el de Cervera logró seis títulos, antes de su fatídica lesión que lo cambió todo, y de que separaran sus caminos a finales del año pasado.

Este domingo en Misano, Marc Márquez se acordaba del que fue el equipo de su vida en su comparecencia ante los medios españoles. «Es una pena y una mala noticia para el campeonato. Yo me siento piloto de Repsol y de la familia de Honda. Evidentemente ya no pasaré tantos años vinculado a un patrocinador como los que he estado con Repsol. Ojalá puedan encontrar la manera de seguir involucrados en MotoGP porque se pierde un patrocinador histórico y de los que más ha aportado a este deporte». Un adiós sentido del último gran ícono de un equipo icónico en el deporte mundial.