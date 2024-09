Marc Márquez busca la constancia en Misano

Jesús Gutiérrez Madrid Jueves, 5 de septiembre 2024, 17:59 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Con el arrollador fin de semana de Alcañiz todavía reciente, Marc Márquez aterriza en el circuito de Misano Marco Simoncelli con el contador a cero tras poner fin a una racha de 1.043 días sin conocer la victoria. En el trazado aragonés el octocampeón del mundo se quitó una mochila que ya le pesaba y afronta el final de temporada con los deberes hechos. «El objetivo final de este año era luchar por una victoria tanto en el sprint como en una carrera y lo conseguí la semana pasada. Ya sé que el fin de semana de Aragón no lo voy a superar, así que intentaré estar al mismo nivel en otro gran premio, con condiciones de pista normales y más competencia», comentaba el piloto de Cervera en la rueda de prensa de este jueves.

Misano puede ser otra buena oportunidad para Márquez. De hecho, su ya penúltima victoria había sido en esta pista en el año 2021 y en total suma siete triunfos, cuatro de ellos en la clase reina. Su doblete en Aragón le permitió meter un buen mordisco a la clasificación, y ya está a 70 puntos del líder Jorge Martín y a solo 47 de Pecco Bagnaia. Si nadie le descarta hoy en día, otro fin de semana triunfante como en Aragón podría catapultarle en la clasificación. Aunque, Márquez sigue sin verse con opciones reales al campeonato. «Puede pasar de todo. Quedan ocho grandes premios y muchos puntos en juego, pero 70 son muchos y lo veo muy complicado. Un fin de semana como el de Aragón te puede dar más confianza, pero no cambia la tendencia de un año donde hay dos pilotos que van un poco más que nosotros. No me veía para el Mundial en Aragón y tampoco me veía aquí».

Y es que más que el campeonato, lo que persigue el piloto catalán es tener una consistencia como la que hasta ahora tienen sus dos rivales por el campeonato. Pueden cometer errores puntuales en carrera, pero tanto Martín como Bagnaia siempre están en todas las batallas por las victorias. Y ese es el objetivo que se pone Márquez de aquí a final de año: «Ahora que ya he ganado, la asignatura pendiente es buscar esa constancia de aquí a final de temporada. Habrá baches, seguro, pero lo que hace la diferencia si quieres luchar por el Mundial es tener esa constancia».

Bagnaia entierra el hacha de guerra

El otro tema candente que dejó el domingo de Aragón fue el furibundo pique entre Pecco Bagnaia y Álex Márquez, tras la caída de ambos cuando peleaban por la tercera posición. En caliente el italiano acusó al español de haberle tirado intencionadamente y despertó los viejos fantasmas de la guerra entre Valentino Rossi y Marc Márquez, justo cuando el paddock llegaba a territorio comanche. Durante la semana, las redes sociales se convirtieron en un hervidero donde volvió a penetrar el ambiente tóxico de hace unos años y hasta el propio Álex tuvo que salir al paso y publicar en su perfil algo tan obvio como que jamás provocaría un accidente con otro piloto de manera deliberada.

Este jueves, el vigente campeón tuvo un gesto de grandeza y se disculpó públicamente con el pequeño de los Márquez, al tiempo que pasaba página sobre lo sucedido en Motorland Aragón. «Quiero pedir perdón a Álex por las palabras que dije tras la carrera. Estaba muy enfadado en ese momento y me salieron palabras fuertes. Su defensa fue bastante dura, pero normal cuando estás luchando por una tercera plaza. No cambio mi idea sobre una acción que se podría haber evitado quitando gas, pero nunca debí decir que me había tirado aposta».

Álex Márquez coincidía en que ya era un capítulo cerrado y desveló una charla que mantuvieron en el mismo circuito de Alcañiz horas después de lo sucedió. «Tuvimos una conversación los dos solos después de todas las declaraciones. Nos dijimos todo lo que pensábamos a la cara y ya está. Creo que lo hicimos los dos demasiado tarde, habiendo hablado antes no habría habido tanto lío, pero dice mucho de él que se disculpe, porque no se comunicó de la mejor manera».

En clave campeonato, Bagnaia compite en casa, aunque llega con secuelas físicas por la caída de Aragón y reconociendo que no está al cien por cien. Tiene 23 puntos de desventaja con respecto al líder, Jorge Martín, que el año pasado logró el doblete en este circuito de Misano. El madrileño buscará mantener este feudo italiano y, de paso, poner fin a una racha de seis segundos puestos consecutivos entre sprints y carreras. Y es que, a diferencia de Marc Márquez, él sí que tiene la constancia, pero anhela el sabor de la victoria.