Jorge Martín regresa de vacaciones en modo 'Martinator'

Jesús Gutiérrez Viernes, 2 de agosto 2024, 18:30 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El circuito de Silverstone acogió la vuelta de MotoGP con sol y calor, un tiempo nada británico que parece que no va a durar todo el fin de semana. En cualquier caso, sirvió a los pilotos para tener un retorno al trabajo lo más plácido posible tras tres semanas de merecidas vacaciones y con un calendario frenético por delante, con once grandes premios por disputarse en menos de cuatro meses.

Y en este retorno del motociclismo, el nombre propio del primer día de entrenamientos fue el de Jorge Martín, que lideró los entrenamientos de la jornada, y se quedó muy cerca del récord del circuito. El madrileño quiso demostrar desde el primer momento que no le afectó la pérdida del liderato en la última cita antes del parón; y que sigue teniendo una velocidad endiablada a una vuelta.

«Si había alguna duda tras la caída de Sachsenring, me la he quitado», decía confiado el piloto de San Sebastián de los Reyes. Al que tampoco le preocupó lo más mínimo el marcaje que le hizo en los últimos minutos de la práctica, Marc Márquez, que buscó su rueda para garantizarse su sitio en la Q2. «No es nada a lo que no esté acostumbrado igual. Está claro que prefieres ir solo, pero no puedo controlar si alguien me sigue o no, así que he tirado e igualmente me he puesto primero en ese momento, así que me da más confianza aún». El madrileño siguió su hoja de ruta y tras el primer día de gran premio, es ya el hombre a batir en Gran Bretaña.

En las dos sesiones de entrenamientos, sendas Aprilia escoltaron al piloto español. Por la mañana fue Maverick Viñales segundo y por la tarde Aleix Espargaró, el único capaz de acercarse a los tiempos de su amigo Martín y de rodar por debajo de 1'58. Históricamente Silverstone ha sido un buen trazado para las motos de Noale, de hecho, el propio Aleix ganó aquí en 2023 y desde 2021 siempre ha habido una Aprilia en el podio inglés.

A pesar de todo, las Ducati siguen siendo la referencia en la categoría reina y este viernes situaron a seis de sus pilotos en el top 10 que da acceso directo a la Q2. Tercero terminó el actual líder de MotoGP, Pecco Bagnaia, por delante de su compañero Enea Bastianini. Con Fabio Di Ginnantonio sexto, Marco Bezzecchi noveno y el propio Márquez décimo. Los otros dos pilotos que entraron entre los diez primeros fueron las KTM de Jack Miller y de Brad Binder.

Caída y día salvado por los pelos

Marc Márquez firmó otro viernes irregular, donde acabó décimo en ambas sesiones y sumó otra caída más (la 14º del año) sin consecuencias. Un día duro en la oficina para el de Cervera, que al menos salvó acabando en ese top 10 que le evitaba su paso por la Q1 del sábado, por un escaso margen de 57 milésimas sobre el undécimo clasificado, Franco Morbidelli, con una Ducati de 2024. «Realmente es lo único positivo de hoy porque ha sido uno de los peores viernes. Desde la primera vuelta del FP1 iba al revés, me iba peleando con la moto y hemos salvado el día por los pelos, pero para mañana tenemos muchos deberes pendientes si queremos estar entre el 5º y el 10º. No buscamos más porque de momento estamos demasiado lejos».

Márquez logró esa décima posición salvadora a rueda de Martín, algo que no suele gustar al piloto que va delante, pero que el ilerdense justificaba así: «Hay fines de semana que sufres y tienes que buscarte la vida, pero de esta forma vas a salvar una vuelta, no lo vas a salvar en una carrera de 22 vueltas». Hay mucho trabajo por hacer en el box del equipo Gresini porque su hermano Álex terminó 14º y fuera de la Q2.

En esa repesca de la Q1 también estará un Pedro Acosta que también sufrió una pequeña caída en el FP1 y que no acabó de clavar una vuelta rápida con la goma blanda. El murciano terminó el día 13º, una posición por detrás del piloto madrileño Raúl Fernández.

En las categorías pequeñas, el neerlandés Colin Veijer fue el más rápido del día en Moto3 seguido del español Iván Ortolá. Mientras que en Moto2, otro valenciano, Arón Canet, fue el dominador absoluto de la cilindrada intermedia liderando las dos sesiones y batiendo el récord del circuito de Silverstone.