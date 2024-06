David Alonso gana en Mugello y pone tierra de por medio

Jesús Gutiérrez Muguello Domingo, 2 de junio 2024, 12:36 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Carrera al sprint en Moto3 tras la fea caída en la que se vio implicado Xabi Zurutuza. Al piloto vasco le tuvieron que atender en la pista por un fuerte traumatismo en la espalda y le evacuaron en ambulancia, aunque un chequeo posterior en el centro médico de Mugello, descartaba una lesión de gravedad.

Esa bandera roja provocó que la carrera se redujera a solo 11 vueltas de las 17 originales, con una resalida en la que se conservaron las posiciones que llevaban hasta el momento de la interrupción, con David Alonso en la pole, seguido de Iván Ortolá. Desde la tercera fila partía el segundo clasificado del mundial, Dani Holgado, que quiso recuperar posiciones a marchas forzadas en la primera frenada y lo que acabó provocando es la caída de José Antonio Rueda y Stefano Nepa. Una acción que le costó una penalización de doble vuelta larga y el fin de su remontada.

Por delante, se conformaba un grupo de seis unidades, con David Alonso haciendo la selección junto a Ortolá, Muñoz, Veijer, Yamanaka y Furusato, pero sin poder escaparse. El rebufo de la larga recta de Mugello permitía a sus perseguidores que le recuperaran esas décimas que ganaba en el resto del trazado.

El ataque definitivo del piloto hispano colombiano llegó cuatro giros del final, cuando abrió esa ventaja de medio segundo en la zona revirada, que impidió que por detrás le pillaran rebufo en la recta. Las dos últimas vueltas fueron una persecución del neerlandés Veijer, que llegó a situarse a tres décimas al paso por el penúltimo giro, pero que no llegó cogerle rueda en la entrada a meta. Alonso cruzó la meta con 142 milésimas de ventaja sobre su rival, y cumplía el plan que había trazado: «Me había visto todas las carreras de Moto3 en Mugello y me he inspirado en Jorge Martín, que ganó en 2018 entrando primero en la recta». Quinta victoria de Alonso en siete carreras.

En esa última vuelta se fue al suelo Iván Ortolá, cuando tenía la tercera posición asegurada, que heredó su compañero Ryusei Yamanaka, aunque el valenciano se reincorporó a la carrera y concluyó sexto, justo por detrás del mejor español del día, David Muñoz.

En la general de Moto3, David Alonso abre un boquete con 37 puntos de ventaja sobre Dani Holgado, que escaló hasta la 14ª posición para sumar un par de puntos. Tercero es Veijer a 48 y cuarto Ortolá a 63.

