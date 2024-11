Pecco Bagnaia gana en Malasia y aplaza el alirón de Jorge Martín

Jesús Gutiérrez Domingo, 3 de noviembre 2024, 06:37 | Actualizado 15:06h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Tras su victoria en el sprint del sábado y el cero de su principal rival, a Jorge Martín la valía con acabar por detrás de Pecco Bagnaia, como así hizo. Pero quedó claro que no iba a conformarse solo con eso ni iba a regalar la victoria al italiano. Hubo una primera salida en la que ambos contendientes se tocaron en plena recta y no cedieron ni un milímetro en la curva 1. Se acabó llevando el duelo Bagnaia, pero no le sirvió de mucho porque antes de acabar el primer giro se paró la carrera con bandera roja por un accidente múltiple en la curva 2, en el que se vieron implicados Quartararo, Binder y Miller. Estos dos últimos no pudieron retomar la salida y además el australiano fue evacuado al centro médico en ambulancia, pero todo acabó en un susto.

La segunda salida no hacía más que añadir tensión al momento y en esta ocasión Bagnaia no encontró oposición en esa primera frenada. Pero a partir de ahí, se desataron las hostilidades. Los dos aspirantes al título regalaron a la afición una batalla épica con 16 adelantamientos en apenas tres vueltas, con toques, errores y pasadas de frenada. Un duelo de alta tensión del que volvió a salir ganador Bagnaia que, a la que dio su primera vuelta completa en cabeza, abrió un hueco de medio segundo sobre su rival que acabó siendo definitivo.

«Creo que si me hubiese puesto al menos una vuelta completa por delante le hubiese complicado la vida a Bagnaia, porque a él se le hubiera calentado el neumático delantero», reflexionaba el madrileño, que a pesar de ceder la primera posición con su rival, no pudo relajarse porque llevaba pegado a su rueda a Marc Márquez, el único de los mortales capaz de seguir el ritmo de los primeros y que vivió esa batalla entre Bagnaia y Martín en primera persona. «La esperaba por parte de Pecco, pero no de Martín, que ha arriesgado muchísimo», comentaba el de Cervera, que poco después se iba al suelo y bromeaba sobre la situación: «He pagado caro el ticket en primera fila».

Era la séptima vuelta de carrera y sin Márquez pegado al colín de su Ducati, Martín pudo relajarse y dar por bueno el segundo puesto. Después de darse un respiro, volvió a apretar en el último tercio de carrera, para ver si podía recuperar esa desventaja que rondaba los dos segundos. Y lo intentó, pero el intenso calor hacía que la pista estuviera en unas condiciones muy delicadas y tras un susto en la curva 9, la misma en la que se había caído Bagnaia en el sprint, decidió desistir del contraataque y, ahora sí, dar por bueno un segundo puesto y 20 puntos muy valiosos en clave de título.

MotoGP se decidirá en Montmeló

La de Malasia fue la décima victoria de la temporada para Bagnaia. El italiano nunca había ganado tantas en sus dos campeonatos de MotoGP y en el pasado esta cifra de victorias siempre se había traducido en el título. Algo que en 2024 será difícil que ocurra. Aunque el italiano ha recuperado 5 puntos, Martín llegará con una renta de 24 al último gran premio del año que, a falta de anuncio oficial, se celebrará en el Circuit Barcelona-Catalunya.

El madrileño podría asegurar el título en el sprint, sin esperar a la carrera larga del domingo, si lo gana o si le saca al menos dos puntos. Y es precisamente en esas carreras cortas de los sábados las que están penalizando Bagnaia. «Cuando ganas 10 carreras y todavía estás detrás, sabes que falta algo. Está claro que los domingos no son nuestro problema porque siempre somos los más fuertes, pero necesito mejorar los sábados».

De cara a la resolución del título, Bagnaia necesita algo más que ganar a Martín; necesita que haya rivales que se inmiscuyan entre ellos y le resten puntos. Algo que en Malasia no pasó. El que más cerca estaba, Márquez, se fue al suelo y, tras reincorporarse a la carrera, concluyó duodécimo. Sin el ilerdense, Bastianini acabó tercero a diez segundos y en la otra batalla, por la tercera posición del campeonato, el italiano se pone a un punto de Márquez. Cuarto terminó Álex Márquez, que repitió la posición del sprint en su mejor gran premio del año, y quinto Pedro Acosta, que escala a esa misma posición del campeonato tras rebasar a su compañero de marca Brad Binder.

