Bastianini firma un doblete en Silverstone y Martín recupera el liderato de MotoGP

El circuito de Silverstone celebró por todo lo alto el 75º aniversario del Campeonato del Mundo de motociclismo vistiéndose de vintage y con las motos pintadas con algunas de las decoraciones más icónicas de la historia. Especialmente emotiva era la Ducati con la que Jorge Martín compitió este domingo, con los mismos colores de la Garelli 1983 con la que Ángel Nieto ganó uno de sus 12+1 títulos y con un casco réplica con el que corría el zamorano en su día. Justo este domingo se cumplían siete años y un día desde que falleció el mito fundacional del motociclismo español, y el tributo de Martín habría sido redondo de haber logrado la victoria. Pero la gloria esta vez fue para Enea Bastianini, que firmó un fin de semana perfecto tras haber ganado también el sprint del sábado. Al menos Martín recuperó el liderato de MotoGP con sus dos segundos puestos del fin de semana.

La carrera del domingo fue mucho más táctica que el sprint del sábado, ya que debía controlarse no solo el consumo de neumáticos, sino también el de gasolina, aunque se corrió a un ritmo frenético. Pecco Bagnaia salió con un objetivo, situarse en cabeza dese la salida y hacer de locomotora del trenecito que se formó por detrás, con Martín sellado a su rueda y Aleix Espargaró tercero, emparedado entre Ducatis. Por detrás de él se situaban también las de Bastianini, los hermanos Márquez y Fabio Di Giannantonio. Otro recital más de la moto más dominante de la historia de MotoGP, que precisamente lograba en Silversone su victoria número 100.

Bagnaia se mantuvo al frente durante toda la mitad de carrera y nada más pasar el ecuador de la misma, llegó el ataque de Martín, que dejó clavado a su rival. El italiano sufría en ese momento con los neumáticos, que le llevaba a irse largo en alguna curva. En una de esas, le pasó también su compañero de equipo Bastianini, que como acostumbra a hacer, iba de menos a más en esa segunda parte de carrera.

El momento de La Bestia

Las remontadas de Bastianini son su sello de identidad, y es que el italiano suele tener siempre grandes finales de carrera, ya que es el que mejor gestiona el consumo del neumático: «No sé explicar por qué siempre soy más rápido al final, pero siempre soy rápido con la goma gastada. Hoy ha sido muy difícil porque he cometido errores al principio, he perdido la rueda de Bagnaia y Martín y he tenido que recuperar al final». Exactamente eso fue lo que hizo La Bestia en Silverstone, dando caza a Martín y pasándole a dos vueltas del final.

Al de San Sebastián de los Reyes no le quedó otra que asumir esa segunda posición tan valiosa en clave título: «No he querido jugármela de más, porque Enea tenía algo más al final. Estaba en otro nivel». Y no fue el único que activó el modo campeonato. También lo hizo Bagnaia, que optó por acabar tras el bajón que le dio el neumático: «Después de la caída del sprint, di por buena esa tercera posición». Otro triplete de Ducati en un podio muy vintage, donde los tres primeros recibieron una corona de laurel, como en los viejos tiempos.

Tras la cita británica Martín vuelve a situarse al frente de la clasificación tras perder el liderato en la última cita de Alemania. Llegaba a 10 puntos de su rival en Silverstone y se va con tres de ventaja sobre Bagnaia. Eso sí, con otro rival que se apunta a la pelea por el campeonato, Bastianini, que se asienta en la tercera posición general a 49 puntos del español.

El que se queda un poco descolgado en esa clasificación es Marc Márquez, a 62 puntos de Martín, y que salvó un cuarto puesto este domingo tras un fin de semana en el que nunca tuvo el ritmo de los de delante. De hecho, tras una buena salida sorprendió que aguantase tantas vueltas a rueda de las tres Ducati punteras y de Aleix Espargaró, pero al final se descolgó por su propio peso. «Hemos ido todo el fin de semana a remolque. Empezamos muy lejos, porque por alguna razón, nuestra base no funcionaba en Silverstone, y hemos llegado tarde. Aun así, en carrera me he sorprendido del nivel que hemos mostrado y esto es positivo. Hubiera firmado un cuarto lugar antes de empezar la carrera y el único lunar que me queda es el error de ayer», aseguró el de Cervera.

Márquez adelantó a falta de cinco vueltas a Aleix Espargaró, el único piloto no Ducati entre las ocho primeras posiciones. El de Aprilia cedió incluso la quinta plaza con Di Giannantonio y reconoció la superioridad de la moto boloñesa: «En el equipo nos hemos quedado un poco en shock porque el consumo de las gomas de todas las Ducati ha sido mucho menor que el nuestro». Por detrás, Álex Márquez acabó séptimo y Pedro Acosta noveno mientras que Maverick Viñales solo pudo ser 13º.