Enea Bastianini no hace prisioneros en un polémico final con Jorge Martín

Jesús Gutiérrez Misano Domingo, 22 de septiembre 2024, 11:56 | Actualizado 17:14h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Jorge Martín cruzó la meta haciendo un corte de mangas. Era su manera, en caliente, de mostrar su disconformidad con lo que había ocurrido unos instantes antes. El piloto español defendía la primera posición en el GP de Emilia-Romaña sin cometer un solo error y llevando pegado al colín de su Ducati a Enea Bastianini, que no encontraba un resquicio para entrar. Así que el italiano metió la moto donde no había sitio, se apoyó en la de Martín y echó al español del trazado.

En el motorsport se dice que en la última vuelta se permite casi todo, pero en esta ocasión fue tan discutible que, incluso Marc Márquez, al que podría beneficiarle la victoria de Bastainini en clave título, se mojó a favor del actual líder de MotoGP. «Para mí, deberían haber sancionado a Enea con perder una posición, porque él tampoco se ha mantenido dentro de la pista y se ha tenido que ir fuera», proclamó el piloto catalán.

Como es habitual en estos casos, las versiones eran totalmente opuestas entre uno y otro protagonista. Mientras el italiano confesaba que la maniobra estaba muy al límite, se justificaba: «Él (Martín) también ha cerrado mucho y yo no podía hacer nada en ese momento, por el interior y haciendo mi trayectoria. Esa era la única manera de ganar la carrera. Cuando es la última vuelta, en tu casa. te motiva más para dar algo más». Martín, por su parte, avisaba de que, si este era el listón de Dirección de Carrera, lo tendría en cuenta para el futuro: «Es un arma que tendré guardada y que espero no tener que utilizar. Pero está claro que, si hoy no ha habido sanción, si hago yo la próxima tampoco tendrá que haber».

Esa maniobra al límite eclipsó un segundo puesto de muchos quilates para Martín, por la caída y el cero de su principal rival, Pecco Bagnaia, que le permite recuperar el colchón en la clasificación general y afrontar la gira asiática con 24 puntos de ventaja. Con la victoria, Bastianini recupera la tercera posición con un punto de margen sobre Márquez, que está a 60 del líder, con seis grandes premios por disputarse.

El extraño apagón de Bagnaia

Esta vez la salida no fue tan determinante. De hecho, Martín volvió a arrebatar la cartera al poleman y se puso primero en la curva 1, pero el italiano se la devolvió en la 2. A partir de ahí, a Bagnaia no se le volvió a ver cómodo en ningún momento y por detrás se formó un trenecito de pilotos hasta que Martín logró pasar en la cuarta vuelta y situarse en cabeza. Inmediatamente abrió un segundo de ventaja frente a sus rivales, que seguían bloqueados por el campeón del mundo. Bastianini adelantó una vuelta después y en poco tiempo recuperó su desventaja para quedarse en ese rango de medio segundo, a rueda del líder, que tuvo que lidiar con un aviso por exceder los límites de pista desde muy pronto y que podría haberle costado una sanción de vuelta larga.

Martín y Bastianini se escapaban por delante para acabar colisionando en la última vuelta. Por detrás, no había reacción por parte de Bagnaia: «Desde el inicio no me encontraba bien y el neumático trasero no ha empezado a funcionar hasta la mitad de la carrera. Nunca he visto a nadie que le pasara esto». Bagnaia se quejaba del comportamiento del neumático Michelin y aseguraba que desde la marca francesa le habían pedido disculpas. Lo cierto es que a partir de la vuelta 14 Bagania empezó a ser el más veloz en pista, marcando varias vueltas rápidas consecutivas y recortando su desventaja, que había llegado a ser de tres segundos, a solo 1.5. Pero la carrera del italiano acabó a siete giros del final, cuando se fue al suelo tras un error en la curva 8.

Márquez heredaba esa tercera posición. El de Cervera, que partía desde la tercera fila, recuperó dos posiciones de salida. Y otra más cuando Pedro Acosta se fue al suelo en la novena vuelta. Como en el sprint, en condiciones normales su ritmo del fin de semana le daba para ser cuarto, pero se encontró con un podio «de regalo», como lo definió el ocho veces campeón del mundo.

La victoria de Bastianini en Misano significaba la número 100 de Ducati en MotoGP. Una cifra redonda precisamente el día que la marca italiana aseguraba matemáticamente su quinto título consecutivo de constructores, que celebró con un 'top 5' en la carrera de casa, con Marco Bezzecchi y Franco Morbidelli cuarto y quinto, respectivamente. Maverick Viñales fue la primera moto no Ducati que adelantó sobre la bocina a Fabio Quartararo, que se había quedado sin gasolina en su Yamaha en los metros finales.

El campeonato se va ahora a otras latitudes, ya que el próximo fin de semana se correrá en Indonesia y, partir de ahí, quedarán Japón, Australia, Tailandia y Malasia, antes de la habitual traca final en Valencia el 17 de noviembre.