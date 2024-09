José Antonio Rueda se estrena en el mundial

Chechu Lázaro Domingo, 1 de septiembre 2024, 10:00 | Actualizado 11:31h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

A sus 18 años y en su segunda temporada en el mundial de Moto3, José Antonio Rueda estrenaba su casillero de victorias en el circuito de Motorland Aragón. 2024 había sido como una montaña rusa para él. Arrancaba con el objetivo de luchar por el título, después de estar en el podio en la segunda carrera del año en Portimao. Sin embargo, una inesperada operación de apendicitis de urgencia en pleno Gran Premio de Las Américas (se operó la noche del sábado al domingo, después de haber quedado segundo en la Q2), le obligó perderse dos carreras, entre ellas la de casa en Jerez.

Después de recalibrar sus objetivos de la temporada, volvió a pisar el cajón en Montmeló y en la tercera cita española del año en Aragón, llegó esa esperada victoria que le convertía en el ganador número 400 de la historia del campeonato. «Tenía mucha presión por ganar porque desde el principio de año me ha pasado de todo. La operación, las caídas, nunca había sumado cinco ceros… Pero sabía que este circuito podría ser un buen lugar para estrenarme».

La carrera de Moto3 comenzó con la pista en condiciones muy delicadas, porque todavía quedaban restos de la tormenta que había caído por la noche. Había que ser muy delicado con la gestión de las gomas en la primera parte de la carrera, algo que no supo interpretar el líder del campeonato, David Alonso, que salió como un disparo y en apenas tres vueltas ya tenía más de dos segundos de margen. El hispano-colombiano había destrozado el grupo, pero también fue el primero en sufrir con las gomas y vio como sus rivales le comían terreno por detrás.

Aguantó más de la mitad de la carrera en solitario, pero a partir de la décima vuelta ya tenía pegado a su rueda al neerlandés Colin Veijer, que comandaba un grupo en el que estaba Rueda y el italiano Luca Lunetta. Los tres pasaron a Alonso sin muchos problemas, y éste se puso en modo campeonato y decidió no entrar en batalla. «Me he comido el neumático antes de tiempo, pero por otra parte he podido romper la carrera y al final he terminado cuarto. Así que la valoración es positiva», decía el todavía líder del Moto3.

A cinco vueltas del final, llegó el ataque de Rueda, que mantuvo la primera posición hasta cruzar la meta y lograr esa histórica primera victoria, por delante del neerlandés, que asciende a la segunda posición del campeonato, a 75 puntos del hispano-colombiano. Mientras que el rookie Lunetta se estrenaba en un podio. Ni Dani Holgado (9º) ni Iván Ortolá (12º) tuvieron su día en Motorland y ven como sus opciones de título se esfuman.

