Andrea Iannone regresa a MotoGP cinco años después

Hace casi cinco años, la vida deportiva de Andrea Iannone se desmoronaba. En el Gran Premio de Malasia de 2019 el italiano dio positivo en drostanolona. Aunque inicialmente la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) le impuso una sanción de 18 meses, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) la aumentó hasta los cuatro años. La defensa del piloto alegó que la sustancia en cuestión se hallaba en su cuerpo por culpa de una posible contaminación alimentaria, pero no le quedó otra que aceptar una sentencia que prácticamente suponía el final de su carrera.

Cumplida la inhabilitación en 2024, las puertas de MotoGP estaban cerradas para Iannone, que todavía sentía que podía correr al más alto nivel. Ducati, la marca con la que logró sus mejores resultados y su única victoria en la clase reina, le dio una nueva oportunidad en el Mundial de Superbikes, en una de sus estructuras privadas y con una moto derivada de producción.

En su primera carrera en el campeonato, el italiano lograba un podio en Phillip Island, en un reestreno soñado para él. Y aunque no pudo mantener ese nivel todo el año, acabó la temporada en octava posición y logrando una victoria en el circuito de Aragón. Nada mal para un piloto de 35 años que había estado los cuatro últimos en el dique seco.

La llamada de su amigo Rossi

Iannone volverá a competir en 2025 en el Mundial de Superbikes con su mismo equipo y con la intención de disputar el título en su segundo año en el campeonato. El italiano ya había pasado página, sin esperanzas de volver al paddock en el que estuvo durante quince años. Sin embargo, le ha surgido una oportunidad que no esperaba, gracias a la llamada de un viejo amigo, Valentino Rossi, propietario de la escudería VR46.

La lesión en el hombro izquierdo que arrastra Fabio Di Giannantonio en los últimos grandes premios le obligará a parar. El italiano, cuarto en la última cita de Tailandia, ya ha viajado de regreso a Roma para operarse pensando ya en 2025 y se perderá las dos últimas citas de la temporada en Malasia y Valencia. En la primera de ellas, el equipo ya ha anunciado que su sustituto será Andrea Iannone, que aceptaba sin dudar una vez ya ha finalizado el Mundial de Superbikes.

«Es un honor que hayan pensado en mí y no dudé en aprovechar esta oportunidad tan pronto como se me ofreció. La apuesta es, sin duda, arriesgada, compleja e importante, ya que hace años que no piloto una moto de esta categoría y sin haber hecho pruebas previas. Pero estoy entusiasmado de trabajar con Ducati y con el equipo VR46, tanto por el altísimo nivel como por la amistad que nos une desde hace años».

Este fin de semana, Iannone volverá a subirse a una MotoGP y, casualidades de la vida, lo hará en el mismo escenario donde dio positivo hace un lustro. El piloto italiano lo hace sin expectativas, abierto a todo lo que pueda suceder y con la intención de dar un último baile en MotoGP. O no, porque el VR46 todavía no ha decidido quién se subirá a su Ducati en el Gran Premio de Valencia que cerrará el curso.

