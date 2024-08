Sainz busca una despedida de oro de sus 'tifosi'

David Sánchez de Castro Jueves, 29 de agosto 2024, 18:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Cualquier piloto que haya pasado por Ferrari es consciente de que hay una carrera (desde hace unos años, dos) marcada en rojo en el calendario: el GP de Italia en Monza. Visitar la Catedral del automovilismo mundial supone para los miembros de la Scuderia una cita especial, donde se sienten arropados por miles de aficionados que explican de manera muy gráfica cuál es el concepto de 'tifosi'. Por eso, cuando los corredores se van, sienten una cierta añoranza al volver con otro equipo.

Carlos Sainz admite que este va a ser un fin de semana especial para él. Aunque, profesional, sabe que puede llegar a donde puede llegar, con un poco de fortuna puede ser uno de los grandes favoritos para la victoria el domingo. Los coches rojos siempre dan un plus extra en Monza, pero tendrá que superar a Lando Norris, que está en su mejor momento de la temporada; Max Verstappen, que necesita dejar de ceder puntos con su rival, o su propio compañero, Charles Leclerc. El monegasco es posiblemente su mayor rival, ahora que no tienen ningún respeto deportivo que guardarse dado que cuentan las citas que les quedan por compartir.

En un fin de semana en el que, además, tanto Sainz como Leclerc llevarán una equipación especial, el español lo vivirá con cierta añoranza. «Antes de venir aquí este fin de semana he intentado parar un poco, mirar alrededor y decir: tengo un coche de Ferrari con opciones de podio o ganar este fin de semana, si todo va bien, e intento disfrutar ese momento, disfrutar el momento con los 'tifosi'. También siento que desde el año pasado, con la pole y el podio, siento que me valoran mucho más, me apoyan aún más. Me siento realmente querido y siento esa conexión con ellos que intento abrazar tanto como posible», afirmó. De estos años como ferrarista, se queda con un detalle: las lágrimas de su padre, el legendario Carlos Sainz Cenamor, cuando le vio vestido por primera vez con el mono rojo en Fiorano.

En cuanto a lo que tiene por delante, y visto que puede verse obligado a cambiar de motor (y, por tanto, penalizar), Sainz se lo toma con relativa calma. «Si yo cambio motor será el equipo quien lo revele. Mi mente realista me dice que no hemos sido el equipo más rápido y el coche más rápido desde Mónaco. Eso es ser realista, pero fuimos fuertes en la carrera en Zandvoort y fuimos fuertes aquí el año pasado, por eso soy optimista», destacó.

Norris contra Verstappen

Aunque serán los pilotos de rojo los que copen las miradas de los aficionados, lo cierto es que habrá otros muchos protagonistas. Sin duda, la lucha entre Lando Norris y Max Verstappen por ver si el de McLaren puede seguir subido en la ola o el de Red Bull recupera el tono será de lo más interesante en el legendario trazado italiano, que ya demostró su dificultad el jueves. Bernd Maylander, el piloto del coche de seguridad, se estrelló en la Parabólica durante la tradicional prueba que realizan los responsables de la FIA.

Este fin de semana se estrena en la parrilla un nuevo piloto. El argentino Franco Colapinto será el sustituto hasta final de temporada de Logan Sargeant, cuyo paso por la Fórmula 1 ha sido más que olvidable. El joven canterano de Williams, considerado una de las grandes joyas de futuro, volverá a poner el acento latino en las próximas carreras y quizá en un futuro puede llegar a ser uno de los rivales de Sainz. Su particular carácter (su última declaración pública antes de anunciar el fichaje por Williams fue una rajada contra los motores Mecachrome que usan en la F2) es garantía de espectáculo, dentro y fuera de la pista.

Entre los protagonistas principales de este fin de semana no estará Fernando Alonso. Lamentablemente para las aspiraciones de Aston Martin, el rendimiento de los coches verdes en los últimos fines de semana ha sido bastante gris. El piloto asturiano ya lanzó un aviso en Zandvoort para mejorar rápidamente, pero también se resigna, pues sabe que en Monza lo va a pasar mal: «En teoría este circuito nos viene un poco peor que Zandvoort y allí estuvimos sufriendo por conseguir un punto, así que sin ser demasiado pesimistas, un punto o dos supongo que será nuestro techo este fin de semana».