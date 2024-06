Barcelona se reivindica como escenario para el GP de España

David Sánchez de Castro Jueves, 20 de junio 2024, 12:54 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Hubo un tiempo, no tan lejano, que Montmeló era poco más que la capital anual de la Fórmula 1. No solo para los aficionados españoles, sino buena parte de los europeos (el gran grueso de este deporte), la visita en mayo al GP de España era de obligado cumplimiento. La Ciudad Condal rebosaba de hinchas de todos los países, desde daneses a alemanes, pasando por británicos y, por supuesto, aficionados locales. No es casual que Fernando Alonso, que disputa este fin de semana su 21º Gran Premio nacional, recuerde con especial cariño los años 2005 y 2006, cuando la marea azul tiñó las gradas como jamás antes hubieran soñado los organizadores de la cita que no ha faltado desde 1991.

Qué lejos quedan aquellos tiempos. La Barcelona de hoy no es ni la sombra de lo que fue, acuciada por un turismo que cada vez tensiona más la majestuosa localidad, con unos intereses políticos que poco o nada tienen que ver con el deporte y una alergia a identificarse con España que, a la postre, les ha costado caro. Madrid ha adelantado por la izquierda a Barcelona, en ese eterno Clásico futbolero que trasciende cualquier escenario con una pelota, para quitarles lo que se creían suyo. Y la Fórmula 1 no ha hecho nada para evitarlo, todo lo contrario: hartos de los intentos de ser instrumentalizados por el movimiento independentista (el de Montmeló es el único circuito del Mundial donde suenan un himno regional y el himno nacional, pese a que su nomenclatura no recoge nada de Cataluña, antes de cada carrera) han escuchado y potenciado la capitalidad española en la Villa y Corte. Salvo giro radical de los acontecimientos, España seguirá teniendo su Gran Premio en 2026, pero no será en tierras catalanas, sino en Madrid.

A los pilotos tanto les da. El Circuit, que antaño era el laboratorio perfecto, ya no es el 'estándar' de la Fórmula 1. Son los trazados como Miami, Azerbaiyán, Arabia Saudí o Las Vegas los que poco a poco irán cubriendo los huecos que van dejando trazados más veteranos. Madrid, y no es casual, también copia mucho de estos. El de Montmeló ya no es el circuito al que van los equipos en pretemporada, sino que eligen Baréin, donde además de ensayar los nuevos coches también prueban para la primera carrera. Mientras los responsables de la Generalitat (gestores del Circuit) se preocupaban por sus banderas, los aficionados veteranos a la Fórmula 1 han visto cómo Montmeló se va borrando de la lista de intocables.

Quizá por eso, y en una señal de respeto a su historia y a la afición, la Fórmula 1 organizó un espectacular 'road show' en pleno Paseo de Gracia barcelonés. Varios monoplazas y deportivos hicieron las delicias de cientos de aficionados que este miércoles acudieron a la convocatoria. El Circuit quiere agotar las posibilidades de, al menos, compartir calendario con Madrid, y para ello presionan con la fuerza que les da la afición: ¿qué mejor argumento que las imágenes de los fans haciéndose fotos con réplicas del Aston Martin de Alonso o del Ferrari de Sainz? La reivindicación como posible escenario, e incluso un intento de ser considerado un terreno histórico a la altura de los Monza, Silverstone o Montreal han copado la previa de una cita en la que habrá mucho en juego en la pista… y fuera de ella.

Sainz y la inminencia de un fichaje que no llega

Uno de los nombres propios de esta semana previa al GP de España ha sido, como es lógico, uno de los dos pilotos locales. Carlos Sainz ha hecho una ronda de entrevistas, que empezó por el televisivo 'Hormiguero', donde su futuro fue uno de los temas más repetidos. Aunque asegura que podría haber firmado con cualquier equipo que no tiene confirmados sus dos pilotos, esa confirmación no llega. Fuentes cercanas al piloto, no obstante, piden paciencia y aseguran que es cuestión de días, como mucho unas pocas semanas. El de España es el primero de los tres Grandes Premios consecutivos, por lo que tendrá tiempo más que de sobra para asegurarse un contrato, que cada vez apunta más a Williams con todo lo que ello conlleva.

Mientras llega esa rúbrica, tendrá que asegurar un buen resultado con Ferrari, toda vez que no lo tendrá fácil frente a un Verstappen (Pérez ni está ni se le espera) que recuperó la senda de la victoria en Canadá, pero no sin sufrimiento. Y es que no solo la Scuderia acecha el dominio claro de Red Bull: también McLaren, con un Norris y un Piastri en claro momento ascendente; o Mercedes, que cuenta con un Russell cada vez más crecido y un Hamilton con ganas de reivindicarse tras un inicio de campaña un tanto dubitativo. Lo mejor que le podría pasar a Montmeló es que no se cumpla el guión previsto.