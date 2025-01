Éxito de la Gala de Campeones del automovilismo canario

Juan Carlos de Felipe Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 26 de enero 2025, 18:52 Comenta Compartir

La Gala de Campeones puso el broche final a la temporada 2024 del automovilismo canario y abrió la puerta a un 2025 que promete marcar un antes y un después en este deporte. Bajo la batuta de los periodistas Rafa León y Diego Delgado, la gala estuvo amenizada por las actuaciones del timplista Germán López y el guitarrista Yuniel Rascón. El momento más emotivo llegó cuando interpretaron una versión inolvidable de We Are the Champions de Queen, desatando los aplausos y la emoción del público.

Entre las personalidades presentes destacó el presidente de la Federación Canaria de Automovilismo (FCA), Miguel Ángel Domínguez, quien felicitó a los premiados y subrayó la importancia del momento histórico que vive el automovilismo canario: «En unos meses, tendremos el honor de celebrar en Canarias una prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes: la 49ª edición del Rallye Islas Canarias. Es el fruto del trabajo de muchísima gente durante muchos años. Entramos en un cambio de época, con más presencia y protagonismo en el automovilismo nacional; nunca habíamos tenido tantas pruebas en campeonatos estatales ni tanta representación canaria en la gestión de la Federación Española», significó.

Ampliar

Domínguez también hizo hincapié en que el 2025 será un año clave para abordar los retos de la agenda verde, apostando por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Para ello, la FCA ya está gestionando recursos económicos adicionales, a fin de que los organizadores impulsen medidas responsables y consoliden a Canarias como referente en la práctica deportiva sostenible. Un ejemplo de este compromiso se reflejó en la propia gala con la entrega de trofeos elaborados a partir de neumáticos reciclados.

Temas

Infecar

Automovilismo