El equipo del Dakar por la Vida completa sin incidentes la cuarta etapa de la categoría Classic

El Elefante Rosa llegó sin incidentes graves al final de la cuarta etapa entre Al Henakiyah y Alula, en la primera de las dos etapas maratón que se desarrollan entre hoy y mañana, con 321 kilómetros recorridos de la especial y otros 198 kilómetros de enlaces.

Desde el campamento improvisado en pleno desierto en Alula, Rafa Lesmes, expresaba tras 10 horas conduciendo el camión a través de «las primeras dunas que han sido una gozada«. El piloto canario reconoció que »nos lo tomamos con bastante calma, porque no tenemos mecánicos ni parque de trabajo esta noche, solo Albert Casabona y yo, que nos dedicaremos esta noche después de cenar a revisar el estado del camión«.

El frío intenso acompañará a lo largo de toda la noche a los tres tripulantes de la cabina del Elefante Rosa, que dormirán en unas jaimas grandes que ha dispuesto la organización del Dakar en mitad del desierto para todos los participantes para intentar «dormir con menos frío del que inicialmente pensábamos todos«, reconocía Lesmes, quien recordó que hasta mañana »no se conocerá la clasificación de esta cuarta etapa ni la de la quinta de mañana hasta que lleguemos al vivac de Hail, al tratarse de una doble etapa maratón, como la etapa endurance de la segunda jornada«.

La quinta etapa que arranca mañana, la última antes de la etapa de descanso del viernes, entre Alula y Hail, cuenta con una especial de 428 kilómetros, a los que se suman otros 64 kilómetros de enlace, con el agravante de haber tenido que pasar la noche al raso en tiendas de campaña y sin ningún tipo de asistencia.

Por delante, a Rafa Lesmes y al resto del equipo del Dakar por la Vida le esperan una serie de pistas rápidas en las que la arena será la gran protagonista, para entrar en la recta final en una zona pedregosa en la que será fundamental encontrar el equilibrio para evitar pinchazos o roturas que dificulten la llegada al vivac, en el que será el ecuador de la carrera.

