Canet y Schareina se meten en el podio del día, pero Sanders es imbatible

Daniel Sanders está camino de hacer historia. El australiano conquistó este domingo su quinta victoria en el Dakar, lo que le convierte en el primero desde 2016 en ganar cinco jornadas sin tener aún un título en su palmarés. Chucky Sanders está demostrando que aunque KTM como marca va de camino al cadalso bien se merece un último triunfo en la prueba en la que se hicieron leyenda del 'off-road' de dos ruedas.

La labor de Sanders en el día fue la de aprovechar. En una jornada en la que los coches y las motos discurrían por terrenos distintos, no abrir pista era aún más importante para obtener cierta ventaja para seguir las huellas de los pilotos precedentes. Así, Sanders no ocultó su estrategia en ningún momento, consciente de que con el ejército de Honda (tiene cuatro detrás) en plena persecución también necesita tener cabeza además de manos. No es casual que en Honda apuesten por la labor de equipo y que en esta jornada Brabec y Van Beveren decidieran ir juntos abriendo pista, pensando en ayudarse mutuamente en las labores de navegación.

Y es que, un día más, los pilotos se quejaron de la organización por los constantes problemas técnicos que están padeciendo. En este caso afectaron más a los coches, pero también hubo pilotos de motos que tuvieron que dar vueltas por las dunas hasta pasar por el punto de control necesario. Fue en la zona arenosa donde más brilló Tosha Schareina, que llegó a ir clavando los tiempos de Sanders hasta que llegaron al punto del 154, donde apenas había 3 segundos entre ambos.

El valenciano no puede hacer otra cosa que no sea atacar y Sanders es consciente. Por eso protagonizaron una intensa batalla en el crono y prácticamente hasta el final estuvieron rodando con los tiempos casi clavados, con el español intentando cazarle y el australiano neutralizar esos envites. No fue hasta el control del kilómetro 339 cuando Sanders abrió hueco y le metió más de dos minutos a Schareina, que, además, se vio sorprendido al final por Edgar Canet, que a sus 19 años sigue empeñado en sorprender en este Dakar.

Pero hasta en eso le salieron bien las cosas a Sanders. Cuando más necesitaba que la arena le diera un respiro, al principio, más pudo correr. «Ha sido una etapa muy rápida, técnica al principio. Había llovido mucho, así que teníamos unas huellas claras y bien visibles, lo que nos permitía rectificar cualquier error o pequeño desvío que hubieran tomado los de delante», resumía el líder de la general.

A falta de cinco jornadas, Schareina aún tiene que recortar 15 minutos y 33 segundos frente al duro Sanders, con Van Beveren tercero a poco más de 26. La jornada que les llevará a la capital, Riad, será todo un examen, especialmente de navegación, para los motards.

Se aprieta la lucha en coches

Henk Lategan tomó un poco de respiro en la jornada de este domingo, quizá demasiado. No en vano, y aunque sigue líder, ya nota el aliento de Yazeed Al Rajhi a su espalda, con solo 21 segundos de ventaja sobre el saudí al volante del Hilux del Overdrive, el teórico equipo B de Toyota.

La victoria fue para un Toyota, pero para el de Lucas Moraes. Sancionado el día anterior con una hora por recibir un teléfono móvil en la neutralizada, se resarció con una victoria de etapa que también tiene algo de protagonismo español, ya que su copiloto es el antiguo hombre de dos ruedas Armand Monleon. El brasileño fue uno de los que mejor salvó las difíciles dunas y la parte dura de navegación, si bien no esquivó los problemas para encontrar los puntos de control que tantos quebraderos de cabeza están dando.

A destacar la actuación de los dos Ford que, teóricamente, llegaban como segundos o terceros espadas de la estructura. Ekstrom y Guthrie finalizaron el día segundo y tercero respectivamente, a menos de diez minutos ambos de Moraes, confirmando que el Raptor es un buen coche. ¿Qué hubieran logrado Sainz y Roma si no se hubieran quedado fuera? Ya no se puede saber.

Uno de los perjudicados del día fue Nasser Al-Attiyah. Aunque recortó tiempo con la cabeza de carrera no fue suficiente y, ni mucho menos, puede ser muy optimista. Aún tiene a casi 22 minutos a Lategan y sabe que los próximos días no serán sencillos.