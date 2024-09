«¿El Arena? Nuestro sitio es El Batán y así vamos a seguir»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 9 de septiembre 2024, 16:43 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Después de un estreno en la Superliga Masculina de sobresaliente, superando con creces el listón de la permanencia tras jugar playoff por el título y ganarse el derecho a competición europea, el CV San Roque presenta en sociedad este martes el nuevo proyecto para el curso 2024-25. Ilusiones y expectativas marcan el inicio de una andadura en la que, desde El Batán, han puesto todo su empeño para seguir consolidando sus poderes en el voleibol nacional pese a contar con el presupuesto más bajo y mantener su campo de acción en el barrio de toda la vida. Miguel Ángel Hernández (Las Palmas de Gran Canaria, 1966) cumplirá su segundo año en la presidencia y lo hace «cargado de entusiasmo y con muchísimas ganas de seguir trabajando».

-La temporada pasada resultó inmejorable por los resultados deportivos y el rendimiento exhibido. ¿Da vértigo iniciar otra sabiendo que vienen de un balance tan positivo?

-Lo que el equipo hizo la campaña pasada fue un orgullo y una satisfacción para todos los que componemos la familia del San Roque. No pensábamos que todo iría tan bien y gracias al esfuerzo de jugadores y técnicos superamos con creces lo esperado. Ahora seguimos manteniendo la idea de consolidar al San Roque en la categoría.

-¿Han podido configurar la plantilla como querían pese a las limitaciones económicas?

-Nosotros no podemos reforzarnos como otros clubes porque no disponemos de la capacidad presupuestaria para ello. Manejamos un presupuesto que ronda los 600.000 euros y ahí tenemos que sacar para todo. Pero hemos realizado cinco fichajes que nos ilusionan mucho y que, con los jugadores que siguen de la campaña pasada, seguro que van a poder dar su mejor rendimiento. Creo que nos ha quedado una plantilla que va a dar mucho que hablar.

-La renovación de Moi Cézar es otro de los bastiones del San Roque 2024-25...

-Así es. Moi tiene una experiencia enorme y sus ganas de competir y de ayudar no paran de crecer por mucho que ya tenga una edad a la que muchos ni se plantean llegar en activo. Es un grandísimo profesional, un ejemplo. La temporada pasada fue uno de los mejores bloqueadores de la Superliga. Nos dio muchísimo dentro y fuera de la cancha. Y ahora va a seguir igual, no tengo ninguna duda.

-En la economía de guerra que manejan, la entrada del Grupo Rafael Afonso tiene que ser un impacto de máxima relevancia.

-Tanto, que incorporamos su nombre a nuestra nomenclatura y pasamos a llamarnos Grupo Rafael Afonso San Roque. Este patrocinio supone una inyección fundamental para el proyecto y agradecemos al presidente de Rafael Afonso, que además es nacido en el barrio, su apoyo decidido. El esfuerzo económico que hacen con nosotros es un impulso absoluto para el club y esperamos corresponder a su confianza con el trabajo del primer equipo y de nuestra cantera. Tener detrás al Grupo Rafael Afonso nos responsabiliza muchísimo pero, también, nos da más fuerza para seguir adelante.

-¿Y la implicación de las instituciones públicas con el San Roque?

-Valoramos muchísimo las aportaciones que nos hacen desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo y el Gobierno de Canarias. ¿Queremos que nos den más? Seguro. Pero son ayudas esenciales que, sumadas a las del Grupo Rafael Afonso y a posibles nuevas que lleguen desde el empresariado grancanario, nos permiten seguir adelante.

-A diferencia del Guaguas y el Olímpico, no irán al Gran Canaria Arena. ¿Por qué?

-En primer lugar, no nos lo han ofrecido. El año pasado sí nos brindaron la opción de ir al CID pero decidimos quedarnos en nuestra casa de siempre y ahora haremos lo mismo. No queremos que nuestra gente tenga la incomodidad de desplazarse a otro lugar. Nuestro sitio es El Batán y así seguiremos. Además, hemos decidido poner los sábados, y a las 20.00 horas, los partidos más importantes, con rivales de mayor nombre para facilitar la asistencia. Eso sí, esperamos que nos puedan solucionar el problema que tenemos para que nuestros 400 niños de la cantera puedan entrenarse en el pabellón al tener que compartirlo con otros clubes y modalidades. Hemos hablado con las autoridades municipales y nos han dicho que no hay suficientes canchas, que tenemos que esperar. Ojalá se encuentre una alternativa lo antes posible porque nuestro trabajo de formación no tiene ahora las condiciones necesarias, en cuanto a instalaciones, que requiere para su normal funcionamiento y desarrollo.