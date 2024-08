The VI Battle Back To School cuenta las horas para su llegada al CID

Acto de presentación del Battle VI Championship Back To School 2024.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 28 de agosto 2024, 20:45 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Los Old School de las MMA del concierto internacional ya están aquí dispuestos a demostrar el potencial que todavía conservan en la VI edición de The Battle Championship Back to School que se celebrará en el CID el sábado, 14 de septiembre, con la disputa de 17 intensas y apasionantes peleas, dos amateur y quince de carácter profesional.

El octógono se vestirá de gala para acoger las ganas, energía, electricidad, fuerza y la entrega de 34 afamados peleadores procedentes de distintas partes del planeta. Los mejores exponentes de Canarias y de España y de países como, Serbia, Portugal, Italia, Venezuela, Israel, República Dominicana, Brasil y Francia se congregarán en el histórico recinto de la Avenida Marítima en la segunda semana de septiembre para un encuentro explosivo.

El acto de presentación de lo que promete ser una jornada inolvidable tuvo lugar en la mañana de hoy en el Gran Canaria Arena con la presencia del consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, la concejala de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, y tres protagonistas del evento como Julio Santana, competidor y promotor, Jonathan Vázquez, luchador grancanario, y el peleador brasileño, Thiago Martins.

Aridany Romero destacó «lo especial de un evento que representa a una disciplina deportiva de referencia mundial como son las MMA y prueba de ello es la cantidad de luchadores del extranjero que acudirán a la velada. Es una buena noticia que algunos de los mejores peleadores de antaño regresen a la jaula con ganas de seguir disfrutando de un deporte con el que estamos muy implicados». Entre tanto, Carla Campoamor subrayó la importancia de «premiar a las viejas glorias que vuelven a pelear rindiendo tributo al esfuerzo, dedicación y entrega de quiénes están enseñando a las futuras generaciones«.