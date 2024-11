Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Martes, 26 de noviembre 2024, 09:32 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Un sueño. Se trata del primer año de Elio Montesdeoca (Las Palmas de Gran Canaria, 2005) en el CV Guaguas, en Superliga Masculina. El estudiante de Enfermería asegura que es un honor ser parte de la familia del mejor equipo del voleibol nacional: «Ya solo ser grancanario y pertenecer al Guaguas, un equipo que lleva muchísimos años compitiendo al mejor nivel, es un máximo orgullo para mí«.

La joven promesa espera dar el salto que necesita para entrar en los planes de Sergio Miguel Camarero: «Puede ser que me falte experiencia porque llevo dos años en Liga Profesional, que han sido en la Segunda Categoría, pero estoy conforme con entrenar, aprender de los jugadores, e ir copiando los detalles que me faltan para perfeccionar mi juego. Es un auténtico lujo entrenar con tantos jugadores expertos e internacionales, porque uno siempre quiere aprender de los mejores y yo los tengo en casa«, afirma.

Montesdeoca va adaptándose al equipo de manera progresiva: «Siempre estoy haciendo pesas por mi cuenta porque por las mañanas estoy en la uni y no puedo entrenar. Lo hago con el preparador físico del club, Rubén Carreño, por la tarde. Me voy poniendo metas a corto plazo con él para ir entrando en la dinámica del equipo y mejorar mi físico. Al fin y al cabo es lo que te hace saltar con más fuerza para rematar o taponar al rival«.

Cuestionado por la relación con el grupo y con el míster, Montesdeoca expuso: «Me siento bastante integrado desde el primer momento. Sabía que iba a existir buen feeling. Es muy divertido trabajar con el grupo de esta manera porque estaba acostumbrado a otro tipo de técnicos, aunque Sergio es duro. Siempre me tratan de ayudar. Todo es muy dinámico. Puede ser uno de los éxitos de este club». Quiso incidir en que hay buen entendimiento en el vestuario, dado que «todos hablan o intentan comunicarse en español». Excepto el belga Tomas Rousseaux y el ruso Alexey Nalobin, quienes no dominan el idioma.

A título personal, el jugador del CV Guaguas argumenta que físicamente «nunca he estado mejor». Se caracteriza como un atleta con un gran salto, entre otras muchas virtudes. «Es verdad que me está siendo un poco duro no jugar tanto como otros años, pero entiendo mi situación. Tengo que seguir trabajando para coger el nivel fijándome y aprendiendo de los demás jugadores».

«Si me tuviera que quedar con algunos de mis compañeros quizá de los que más me ayudan es el central Martín Ramos. Me guía para bloquear y ayuda en todos los aspectos técnicos. Podría ser mi maestro dentro del 18x9. Miguel De Amo, colocador, también me ayuda con el tiempo de salto, remate…» En cuanto a su próximo reto indica: «Trabajar para estar convocado en los partidos de Europa. Me gustaría seguir mejorando para debutar en la CEV Cup y así descubrir lugares que vale la pena visitar», concluyó la joven promesa