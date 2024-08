El Pueblo Guanche, el Portuarios y el Villa de Agüimes mantienen sus aspiraciones en el Campeonato Aguas de Teror

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 10 de agosto 2024, 19:57 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Campeonato Aguas de Teror de Vela Latina Canaria vivió este sábado su penúltima jornada. Dos botes se igualan en lo más alto de la clasificación a falta de tan sólo una fecha y con una regata pendiente para este domingo en la que el Villa de Agüimes Ybarra se juega meterse en la pelea por el título junto a Hospital La Paloma Pueblo Guanche y Portuarios Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Fue una regata accidentada con hasta tres botes retirados. Nada más salir tuvieron problemas el Tara del Mar Fundación Puertos de Las Palmas y el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, que tuvieron que retirarse. También se retiró, después de trabucar, el Chacalote A Blue Thing in the Cloud.

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche venció su pega ante el retirado Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, lo que le permite liderar la general del Campeonato Aguas de Teror con 29 puntos.

Igualado en lo más alto está el Portuarios Autoridad Portuaria de Las Palmas. Los de Manri Rodríguez se impusieron al Spar Guerra del Río de Adrián Morales por algo más de 3 minutos de ventaja y haciendo el mejor tiempo de la tarde: 1:06:27.

Con opciones al título se posiciona el Villa de Agüimes Ybarra. El bote patroneado por Alejandro Rodríguez venció con rotundidad al Poeta Tomás Morales Clipper.

También vencieron sus pegas el Unión Arenales, frente al retirado Tara del Mar Fundación Puertos de Las Palmas, y el Minerva Idamar Atlantic, ante el también retirado Chacalote A Blue Thing in the Cloud. La regata entre el Disa Roque Nublo ULPGC y el Porteño Siscocan Sabor a Gloria no se disputó y el Comité de Regatas la ha dado por ganada al Porteño tras la solicitud de aplazamiento del Roque Nublo.

El próximo fin de semana la Vela Latina Canaria descansará antes de afrontar la recta final de la competición. El sábado 24 se disputará la última jornada del Campeonato Aguas de Teror.

Los boteros se muestran preocupados ante los cambios en el campo de regatas. La Federación de Vela Latina Canaria y los botes mostraron su sorpresa e indignación por la colocación de unas redes a la altura del espigón, modificando sustancialmente el campo de regatas capitalino sin que se haya tenido en cuenta su afección a este deporte vernáculo y declarado Bien de Interés Cultural de Las Palmas de Gran Canaria.