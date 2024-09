La marea rosa reunió a 2.000 personas en la novena Gran Canaria Grand Pink Run

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 29 de septiembre 2024, 18:33 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La novena edición de la Gran Canaria Grand Pink Run resultó un éxito rotundo con la participación de más de 1.800 corredores que dieron rienda suelta a la esperanza y a la emoción en una jornada pensada para seguir concienciando a la sociedad canaria de lo imprescindible de la lucha contra el cáncer mama y el ginecológico a través, sobre todo, de la detección precoz de la enfermedad.

La carrera y la caminata conjunta de 4 kilómetros de recorrido, organizada por la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecología, arrancó en la zona de La Puntilla y, por espacio de aproximadamente una hora, recorrieron el paseo de Las Canteras con el rosa como color protagonista tiñendo de solidaridad y por cada uno de los rincones de la emblemática playa urbana de Las Palmas de Gran Canaria.

Así, en la categoría masculina, el primer puesto fue para Lukas Weckenman, el segundo para Daniel Estupiñán y el tercero para José Armas, mientras que en el cuadro femenino la ganadora fue Mercy Dávila, seguida de Carla García, segunda, y Anabel Cruz en tercera posición.

La fiesta continuó en el Centro Comercial Las Arenas con la ceremonia de entrega de premios a los ganadores, seguida de una animada clase de zumba dirigida por el maestro Yohao y el colofón de la actuación musical del grupo Aseres. Un espectacular cierre a la altura de una carrera que se ha consolidado como un referente en la capital de la isla de Gran Canaria.

«Estoy muy orgullosa»

La presidenta de la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecología (ACCM), Marisa Herrera, expresó su felicidad por contribuir en una causa noble: «Estoy muy orgullosa porque no ha sido nada fácil sacar adelante una edición que ha sido muy especial en todos lo sentidos. Especial porque no sé si será mi última carrera. No sé si mi salud me permitirá llegar a la siguiente. Quiero dar las gracias a todos los estamentos y personas que han sido claves en el bien desarrollo de la carrera», manifestó emocionada.

Asimismo, manifestó que «la prevención es muy importante para superar esta enfermedad. Apoyar esta lucha no es cuestión de un día, es una batalla larga y dura y lo más importante es prevenir, prevenir y prevenir: conocer para prevenir y prevenir para curar. Ese es mi lema».