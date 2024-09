Una Segunda Categoría de quilates y una Tercera con grandes conjuntos

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 18 de septiembre 2024, 15:35 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Después de muchos años, la isla de Gran Canaria tendrá las tres categorías masculinas. Presentada ya la Primera, la Segunda la formarán cinco equipos con unas muy buenas plantillas: Unión Agüimes, Castro Morales, Guanarteme, Ramón Jiménez y Maninidra.

El Unión Agüimes mantiene a Aitor Lorenzo, esta campaña como puntal C, siendo su hombre importante, acompañado por los DC, Jonay Roque y Akaimu Moreno no cerrando la posibilidad a un tercer DC. Como hombres no calificados, tienen a Jonathan González, Pedro Suárez o Jonay Cabrera, siguiendo como mandador Fernandín.

El Ramón Jiménez de Santa María de Guía ha apostado por Juan Coruña en el banquillo y del que están gratamente sorprendidos. Su equipo por ahora solo tendrá DC, pero de una gran valía, como Airam Gordillo, Yeray Hernández, Sergio Santana y los hermanos Rodríguez del Toro, Manuel y Juan Alberto. Le guardan una plaza a Iván Inestrosa que se está recuperando de su lesión. Además, cuentan con bregadores de la clase de Santi López Jr. o Leandro Contreras, junto a los veteranos, Echedey Rodríguez y Cristian Montesdeoca. La plantilla está a la expensa de conseguir algún patrocinador más que le permita afrontar nuevos fichajes.

El Castro Morales mantiene la base de la pasada temporada, pero con unos juveniles que darán que hablar ya con un año mas de experiencia. Su presidente será también el DB, Jaime Rivero y los DC, Cristian Santana, Alberto Mateos y Cristo López, estando pendiente de Jorge Rivero sin continua o no. Como senior posee hombres de la clase, de Yeday Suárez, Ángelo Rodríguez, Iván Pérez o Joel Galindo. Los juveniles tienen un gran potencial, encabezados por Paco Luis y Malick, además un elenco de compañeros que darán que hablar esta campaña, no en vano, son los vigentes campeones de Canarias. Carlos Paz se mantiene como mandador.

El Guanarteme ha formado otra plantilla interesante, con un equipo con tres DB, Abián Sánchez, Aco Sánchez y Cristian Marrero, acompañado por los DC, Yeremay Alemán y Pedro Santana, unidos a senior de la talla de Joshua García. Se está pendiente de conocer el mandador, si Luis Ramos sigue o no.

Por último, el Maninidra es toda una incógnita, ya que poco se sabe del club de Ingenio pues no ha presentado a nadie y poco se conoce de la plantilla. Los rumores apuntan que tendrá como Puntal C, regresado de la Palma, a Mahy Espino, acompañado por el DB ex del Gáldar, Yonay Moreno y poco más se sabe de los sureños, pero ya con estos dos luchadores, a poco que completen con otros aceptables, será uno de los equipos a batir también.

Tercera Categoría

Esta campaña, si no hay retiradas, tendrá la Tercera Categoría a los Guanches, Unión Sardina, Unión Doctoral, Unión Sardina, Tinamar, Vecinos Unidos agua de Firgas y el recién creado San Bartolomé de Tirajana.

El vigente campeón los Guanches mantiene a la parte alta con los DC José Antonio Santana y Pablo Guillén y parte de la plantilla del año anterior. Eloy Guillen seguirá en el banquillo y seguirá con su prolífera cantera.

Esta campaña habrá un club nuevo que es el San Bartolomé de Tirajana, con Raúl Guedes y Yeray Mayor como DC y seniors como el Viradilla, Eric Castellano o Zebenzuí Bolaños. Miguel Negrín volverá a un banquillo de club, tras años como seleccionador de Gran Canaria.

El Unión Sardina recupera para ser el mandador, a un histórico como Pedro Tejera, que tendrá a su cargo al DC Yakhya Ndour y también buena parte de la plantilla anterior con Raúl Santana como fichaje acompañado de Pedro López, Juan Daniel, Mateo López o Guanhaben Vega.

Los otros equipos de la categoría hasta la fecha no han comunicado nada sobre sus plantillas, pero se deberán conocer en breve ya que la competición comienza en octubre.