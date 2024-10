El Santa Rita no dio opciones al Gáldar Ybarra en la jornada inaugural

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 27 de octubre 2024, 19:44 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Después de cinco temporadas volvía la primera categoría a la isla de Gran Canaria, gracias al empecinamiento del consejero de deportes del cabildo de la isla, Aridany Romero, que no ha dejado de trabajar hasta conseguirlo.

Aunque con cuatro equipos, la isla redonda tendrá después la liga regional, con los mejores conjuntos canarios que pasaran por los terreros grancanarios.

El primer choque liguero de la jornada inaugural, enfrentaba al Gáldar Ybarra, club con poca pretemporada, contra el Santa Rita. Los capitalinos demostraron estar más rodados además de tener un buen conjunto, y vencían por 7-12.

Tras la igualdad de las primeras sillas, 2-2, los de Nauzet Rodríguez tomaron las primeras ventajas, 2-4, con la aportación de José Carlos y José Santana, que vuelve a ser no calificado y eso es un plus para los de Lomo de los Frailes. Los visitantes no podían despegarse y en el meridiano seguían por delante, pero ya el choque se había igualado, 6-7, por los puntos de los DC galdenses, Javi González y Aarón Dávila junto a los DC visitantes, el veterano Joan Lajo y sus levantadas con ganchillos y Alán Martín, que dejaban el encuentro equilibrado.

Yerover García, el DB visitante, le daba las dos al capitán y DC local, Fran Moreno, 6-8. El DC Joan Lajo hacía lo propio con Aniceto Reyes, 6-9 y el DA Santi «el faro», podía con el PC Samuel Rodríguez Gomerito III, también con las dos consecutivas y posible lesión del puntal tinerfeño de los norteños. El choque se ponía difícil para los de Juan Martel.

El PC de los galdenses, Agustín González el «Pollo de la Herradura», sacaba de la luchada al DC Joan Lajo, que fue eliminado por amonestaciones, 7-10. Ahí se acabo la gasolina para los locales. Primero fue el DB Yerover García al llevar a la arena en la primera y separada en la segunda, al DA Moisés Pérez, ex del Santa Rita, subiendo ya un marcador difícil, 7-11, y Echedey Zamora que con su ya famosa echedina, llevó a tierra al PC Agustín González el «Pollo de la Herradura», que se lesionaba y en la segunda le levantaba la mano, tras intentarlo, estableciendo el marcador definitivo, 7-12.