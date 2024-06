Un inicio de 1949 lleno de novedades y alguna polémica

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 1 de junio 2024, 18:53 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Hace 75 años, la lucha canaria se revitalizaba en Canarias y la actividad era cada vez más frecuente, con los grandes puntales activos que arrastraban a miles de personas en ambas provincias. Como reflejaron los periódicos de la época, fundamentalmente Falange en Las Palmas de Gran Canaria y Aire Libre en Santa Cruz de Tenerife, el primer semestre del año 1949 transcurrió con amplia actividad y algunas polémicas.

Enero

El Pollo de Anzo refuerza al Rumbo contra el Adargoma, con Marón, Cubanito y los hermanos Naranjo, para evitar otra paliza de los de San José, que tenían en sus filas a Alfredo Martin El Palmero, que acababa de ganarle un desafío en Tenerife a Camurria. El Adargoma, además, tenía a hombres de la calidad de Matoso, Hermenegildo Brazo de Hierro o el mismísimo Abel Cárdenes. El triunfo fue para el Adargoma a pesar que un Guajiro fantástico, que se llevaba seis adargomistas por delante, entre ellos a Matoso y tuvo que ser con apuros El Palmero el que, no con pocos apuros para doblegara al guiense.

Una semana más tarde, el choque entre Adargoma y Ajódar en el que se supone iba a reaparecer Pepe Araña, serviría de revancha para los norteños y se anunciaba que, a partir de ahora, a la selección de Las Palmas irían los mejores independientes del club donde estuvieran fichados.

En la comarca de Acentejo, en Tenerife, se crean seis equipos con gente joven. El Ravelo del Sauzal, el Estrella de la Cuesta de los Abades, el San Antonio de La Matanza y el Derrotas junto al Victoria de Acentejo y el Santa Úrsula. Sus presidentes buscaban la creación de una competición entre ellos para darle más actividad.

EL 27 de enero, Manuel Montesdeoca publicó un folleto de 32 páginas de lucha canaria, con escritos de las principales plumas de vernáculo deporte y fotos de las obras de Cirilo Moreno, la agarrada y la levantada. Por su parte se publica el número de 1949 de la revista Lucha Canaria con interesantes comentarios.

Febrero

Dentro de las fiestas de la Candelaria y San Blas en Ingenio, se organiza una luchada entre el Maninidra, reforzado con luchadores del Adargoma, intentando que el Faro fuera uno de ellos, dado que no estaba luchando en los últimos tiempos.

En Tenerife se dan amplios poderes a los árbitros, eliminando el jurado, para evitar el malestar de muchas personas que van tranquilamente a ver una lucha y los nombran como tales. También hay expectación por la venida a la isla del nuevo conjunto del Rumbo de Las Palmas.

A pesar que hay una Federación Canaria de Lucha, con sede en Tenerife y dos federaciones provinciales, con competencias en las luchas de ese carácter en su provincia, la prensa tinerfeña y en especial Aire Libre, sigue confundiendo, a veces, las federaciones y ya le llaman a la Federación Canaria de Lucha con sede en Tenerife 'federación tinerfeña' y de ahí los problemas surgidos años después, en el aniversario de dichos organismos. pues llevaba a la confusión. La 'federación tinerfeña' estaba elaborando las normas para las competiciones en Tenerife de las tres categorías y para las competiciones regionales, en las que destacaban que un luchador solo se podía traspasar a un club y debía estar todo el año en ese club, no pudiéndolo hacer en otro.

Recordaba que, para luchar, había que estar federado ya sea para amistosos o de competición y que los menores de 23 años deberían presentar una autorización paterna para poder luchar con un club. También se hacía eco del triunfo del Benchomo sobre el rumbo por 12-11, gracias a la gran actuación de Carampín. Por su parte Falange, sobre este choque, se congratulaba de las simpatías que el nuevo equipo se había ganado en la isla hermana, ya que solo fue con el refuerzo del capitán del Ajódar, Artillero, siendo el resto los luchadores de la plantilla del Rumbo, en la que destacaba el rubio Cubanito, además de Morón y los hermanos Naranjo.

«El sistema del árbitro único no puede ser»

La polémica del árbitro único con eliminación del jurado era impopular en Gran Canaria donde la prensa abogaba por que «el sistema de árbitro único no puede ser porque la lucha, en su caída, tiene varias caras y eso solo lo puede ver un jurado, no una sola persona. Desde tiempos remotos había jurado que resolvían las dudas. Para evitar desavenencias con los vecinos, se aceptó la mano abajo en el agarre, pero en esta innovación, no se debe ceder», escribía Antonio Ayala en Falange.

Bajo el titular de «al Benchomo le aplastaron en Las Palmas», el periódico tinerfeño Aire Libre se hacía eco de la paliza recibida por los tinerfeños, que vinieron con todas sus figuras contra el Rumbo. Marón derribaba a Carampín y a Ramón Santos y el Pollo de La Atalaya al Pollo de Valle guerra y al Faro II, los cuatro puntales del conjunto del Escobonal. Para Falange, «esta vitoria se debió a que Vicente Román el preparador de los grancanarios sacó mejor las sillas que los visitantes y estos debían aprender de ello».

Comenzaban las eliminatorias para el campeonato de Canarias individual, título que ostentaba el Faro de Maspalomas.

Aire Libre se refiere a Antonio Ayala, recordándole que «estamos en el siglo XX» en relación a la eliminación de los jurados y de paso critica a los aficionados de un pueblo del norte de Tenerife, por las disputas entre ellos recordando la nobleza de la lucha. Mientras en Las Palmas, se seguía con un árbitro y un jurado que decidía las caídas dudosas.

Al final de febrero, el Tumbador y Adargoma miden sus fuerzas, pero con muchas bajas porque sus puntales luchaban reforzando equipos en Lanzarote. Esta circunstancia determinó la victoria del Tumbador.

Febrero

Cándido Matoso El Pollo de Doramas dejaba el Adargoma para fichar por el Tinguaro tinerfeño, que en estos meses quería luchar con los equipos del Naranjo y Acaymo, para después hacerlo con Valle Guerra y Pérez Abreu, además del Adargoma, Rumbo y Ajódar de Gran Canaria.

A principio de abril fallece el exluchador, procurador y escritor Luis Marreo. Uno de sus éxitos fue el libro La Lucha Canaria.

El Faro de Maspalomas reaparece en la luchada Adargoma- Rumbo y en la que, por fin, habrá un desafío deseado, como es el de Morón con Alfredo Martín El Palmero.

En Tenerife se funden el Pérez Abreu de Tegueste y el Naranjo de las Mercedes y fundan el Abreu Naranjo, siendo uno de los clubes más potentes de la provincia.

Abril

En la luchada entre Adargoma y Rumbo reaparece el Faro de Maspalomas en el Campo España, que se llenó, porque además había un desafío entre Morón y El Palmero que se resolvía a favor del segundo y el Faro volvió por sus fueros.

Tras dos derrotas en Tenerife contra el Benchomo, el Rumbo los recibe en el Campo España, con El Palmero de refuerzo, venciendo los grancanarios en ambas luchadas por 12-9.

El campeonato de Tenerife se sortea para comenzar, en breve, con el Tinguaro Naranjo -Abreu. El luchador tinerfeño Isaac Ramos lucharía en el Adargoma, tras ir a la capital grancanaria a realizar el servicio militar. Al mismo tiempo, en el Campo España Adargoma y Rumbo tienen otro duelo, con el Faro de Maspalomas como atractivo junto a los refuerzos del conjunto de La Fosforera, Artillero, Guajiro y Pollo de Anzo. El Faro no terminó luchando y los refuerzos dieron el triunfo al Rumbo por 10-12.

La siguiente luchada programada en Gran Canaria para el 1 de mayo era el Adargoma contra selección del Norte y Tumbador. Con anterioridad, el Adargoma se las vería el viernes 29 de abril con el Tinguaro tinerfeño que se desplazaba con varios refuerzos. Con los tinerfeños lucharían Cándido Matoso, ex del Adargoma, Camurria, Víctor Rodríguez, Pollo del Naranjo, Pollo Valle Guerra y el Chaval. En definitiva, era una auténtica selección de Tenerife que se bastó con Matoso para lograr un 5-12, eliminando al palmero y al Faro de Maspalomas.

Mayo

Comenzaba con la luchada Adargoma-Sur contra Tumbador-Norte por la festividad conmemorativa de la incorporación de Canarias a Castilla. También el fin de semana hubo doble choque Adargoma-Tinguaro con una victoria para cada uno, las dos por 12-9. Destacó que el Faro no luchó.

Noticias varias a mitad de mayo ponen a la lucha de actualidad. Por un lado, el Tinguaro pide la cesión de El Palmero al Adargoma para disputar el campeonato de liga y también allí, se fusionan el Acaymo y el Valle Guerra. Con ello aparece el Rosario.

Pepe Araña pide 8.000 pesetas para fichar por el Adargoma, cantidad que no da el equipo capitalino, aunque el 14 de mayo, Falange escribe que ya firmó por el Adargoma que aceptó sus condiciones.

Palmero y Cárdenes se bastaron para poner una muralla al Tumbador, en la nueva luchada entre ambos adversarios y desde Guía se anuncia la aparición del Ajódar con todas sus figuras y la primera lucha será contra el Adargoma. Por su parte el Faro dejaba el Adargoma para firmar por el Tumbador, informaba Falange, además del gran Artillero y Marón. Mientras la actividad de lucha en Tenerife antes del comienzo de la liga, el 5 de junio era frenética, con numerosas luchadas el fin de semana y la visita del nuevo presidente de la federación canaria, nombrado por la Federación Española de Luchas, José Abad.

Junio

El 5 de junio comenzó la Liga de Tenerife y el Tinguaro, que se presentaba en Gran Canaria, derrotando (12-11) al Adargoma y Cándido Matoso, El Pollo de Doramas, también se adjudicaba por 3-1 el desafío ante Alfredo Martín El Palmero. La prensa de las Palmas ya le nombraba como el gran favorito para el título de campeón regional. También levantó polémica que al equipo tinerfeño no le gustara el colegiado Ventura y solicitará su cambio por González, sentando un peligroso precedente. A la finalización de la luchada Juanito Mujica presentaba la dimisión de la presidencia del Adargoma, y ello sería el principio del fin para los adargomistas.

Falange propone un reconocimiento a Tomás Medina el hombre que logró que hubiera lucha en la capital grancanaria y «gracias a su esfuerzo y constancia logró que despegara la lucha en la capital grancanaria, posteriormente se añadieron el Adargoma, Los Guanches y el Ajódar». En la última luchada, el Adargoma, con Pepe Araña, vencía al Rumbo con el Pollo de Anzo que lograba derribarlo.

