Un jugador abofetea a un árbitro de fútbol sala tras ser expulsado en un torneo de Navidad en Cuenca

J. M. L. Cuenca Lunes, 30 de diciembre 2024, 13:01

Noel de Julián es árbitro de fútbol sala y el pasado fin de semana vivió uno de los peores momentos en sus 25 años de experiencia en el arbitraje: recibió un puñetazo por parte de un jugador al que había expulsado. Los hechos ocurrieron durante la celebración del torneo de Navidad de fútbol sala «Joaquín Caparrós» de Cuenca en el Pabellón Polideportivo de El Sargal de la capital conquense.

Uno de los jugadores que había recibido dos tarjetas amarillas e iba a ser expulsado se acercó al árbitro por la espalda cuando éste se dirigía a la mesa de cronometraje y después le propinó un puñetazo en la cara. «Me di la vuelta y comenzó a zarandearme. Me echó sobre la mesa y me dio un guantazo», explicó este lunes este árbitro que, después de la agresión, acudió al hospital «Virgen de la Luz» de Cuenca para ser atendido y presentó una denuncia ante la Comisaría de Policía.

Según este árbitro, «este tipo de hechos hay que pararlos porque suceden muy a menudo». «En mi caso, me quedé en shock mientras sus compañeros se llevaban al jugador y no sabía qué hacer porque tampoco puedes defenderte. Ahora tengo dolor en el oído y el cuello y sólo espero que haya una dura sanción para este jugador y que no vuelva a pisar un terreno de juego», añade Noel de Julián, quien reconoce que «cada vez se ve más violencia en los partidos». Finalmente, el árbitro decidió suspender el encuentro que disputaban el Talleres Garsaiz contra el Deportivo Cuenca. Tanto el agresor como su equipo han sido descalificados del torneo «Joaquín Caparrós» que ha cumplido diez años.

Por su parte, el Comité de Árbitros de Castilla-La Mancha también ha denunciado esta agresión y ha condenado los hechos porque «la violencia no tiene cabida en el deporte».