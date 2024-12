José Guerra arrebata el liderato a Cargol en la tercera jornada de la Semana Olímpica Canaria de Vela

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 7 de diciembre 2024, 17:22 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El viento no ha querido aliarse este sábado con la Semana Olímpica Canaria de Vela que, en su tercera jornada, sólo ha permitido navegar a la vela adaptada y a las tablas de Techno 293, que ocupaban el campo de regata Alpha, el más próximo a la bahía capitalina.

Los campos Bravo y Charlie, por su posición en la zona de contraste de viento, se vieron afectados por unas condiciones inestables, con muchos roles y bajadas de fuerza que impidieron la navegación tanto a las clases Snipe -que entraba hoy en competición- 420, y 29er, como a las clases olímpicas ILCA7 e ILCA6, y la de vela ligera, ILCA4. Algún intento fallido de salida, largas horas de espera, pero cerca de las 15:00 horas los oficiales de regata de cada campo optaron por mandar la flota a tierra. La modalidad IQFOIL, por sus requerimientos específicos, sigue sin estrenarse.

Así las cosas, solo sumaron pruebas la clase 2.4mR, que celebra de forma paralela el Campeonato de España. Completó el programa del día con tres regatas, tras las cuales, el vigente campeón, el catalán Jordi Cargol, pierde el liderato en favor de José Guerra, del RCNGC que le adelanta por la mínima ya que están empatados a puntos pero se sitúa primero el que mejor resultado tiene en la última prueba. En tercera posición les sigue el paralímpico cántabro Emilio Fernández.

La clase Hansa 303, diseñada para ser accesible e inclusiva -y por la que el RCNGC ha hecho una clara apuesta- también cumplió con el programa y acumula seis pruebas en su segunda jornada, tras las cuales el portugués João Guerreiro se mantiene en primera posición, seguido por Jaime Lang-Lenton Ramírez y Daniel Llaca, que escala desde el quinto puesto y se mete en el podio.

Las tablas infantiles y juveniles -la clase Techno 293-, también pudieron completar todo el programa previsto y acabaron el día con seis mangas en el casillero. Sigue primero Matteo Pérez en la categoría sub 13, también Sofía Álvarez Fernández-Escandón se consolida con seis primeros en la categoría sub 15, mientras que en la sub 17 la andaluza Olivia Sánchez adelanta a la regatista del RCNGC Martina Bárbara solo por tener mejor resultado en la última prueba -mismo escenario que en Hansa 303- ya que están empatadas a puntos. Y se vuelve a repetir en la categoría Techno Plus, donde Alejandra López-Amado le arrebata el liderato a Blanca Briganty a pesar de sumar ambas 7 puntos.

El resto mantiene los resultados, con Zsombor Denes a la cabeza de la clasificación en ILCA 7. En la clase ILCA6 ocupa el primer puesto el húngaro Benedek Héder, mientras que en ILCA 4 conserva el liderazgo la tinerfeña Sofía Hernández.

En 420 -un velero juvenil diseñado para la formación y la competición, ideal para perfeccionar la técnica y transicionar a clases olímpicas como 470- la tripulación formada por Miguel Méndez y Diego Coronado arrebataba ayer el primer puesto a Gustavo del Castillo y Leo Zabell, a los que aventaja por diez puntos. En cuanto a la clase 29er –junto a los IQFoil, los barcos de diseño más moderno de esta flota- la tripulación del RCNGC formada por Inés Martín- Urda y Natalia Méndez se mantiene en la primera posición.

Este domingo, se celebra el último día de regata en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. La entrega de trofeos está prevista a las 17.00 horas. La gran noticia del día será conocer quién gana el Trofeo Manuel Pazos, que se otorga al vencedor o vencedora absoluta de la Semana Olímpica Canaria de Vela, y que rinde homenaje al legendario entrenador nacional que tanto hizo por la vela canaria y española.

El Real Club Náutico de Gran Canaria organiza la Semana Olímpica Canaria de Vela y el Campeonato de España de la clase 2,4 mR por delegación de la Real Federación Española de Vela, con el apoyo de la Real Federación Canaria de Vela y de la Federación Canaria de Vela Latina y con el patrocinio del Gobierno de Canarias a través de la vice consejería de Deportes; del Cabildo de Gran Canaria y su Instituto Insular de Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de su Instituto Municipal, Ciudad de Mar y la Fundación DISA.

Temas

Vela