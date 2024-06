El Emicela Team Cabo Verde arrasa en la Artenara Trail: triunfos en las tres pruebas masculinas

CANARIAS7 Artenara Sábado, 15 de junio 2024, 18:38 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El Emicela Team Cabo Verde ha sumado este sábado un triplete en la Artenara Trail tras los triunfos de los corredores caboverdianos Milly Vanilly dos Santos en la AT Artenara, de 19,5 kilómetros; Cavikson Delgado en la AT Acusa, de 10,7 kilómetros; y de Lucas Fredy Tavares en la AT Tirma, de 6,2 kilómetros. La Artenara Trail es una prueba promovida por el Ayuntamiento de Artenara, organizada por Arista Eventos, que este 2024, en su decimoquinta edición, ha sido retransmitida en directo a través del canal de YouTube de Arista TV.

El alcalde del municipio, Jesús Díaz, reivindicó la carrera como escaparate, no solo como oportunidad para mostrar entre participantes y espectadores las espectaculares imágenes de la cumbre de Gran Canaria, sino como atractivo para promocionar la economía de Artenara a través de su hostelería y alojamientos.

Lucía Ribera fue la corredora más rápida en la AT Artenara con un tiempo de 2:21:53. La corredora del Boletrail de Teror lideró desde el primer momento la carrera imponiendo un ritmo de carrera de 7:17 el kilómetro, inalcanzable para sus perseguidoras, que le permitió ser Top20 de la general y mejorar en 25 minutos su registro del año pasado.

Satisfacciones

«Muy contenta, el año pasado no supe gestionarlo y venía con ganas. La carrera ha estado bien porque, excepto en la zona de las presas, en la que sí ha apretado el calor, en el resto de zonas la temperatura ha acompañado», señaló tras cruzar la línea de meta. La lucha por la segunda plaza ha estado muy disputada con un intercambio de posiciones entre la italiana Laura Burzi e Irina del Río. Burzi estuvo la mayor parte del recorrido en tercera posición, se puso en segundo puesto tras el avituallamiento de Cuevas Caballeros, aunque no pudo mantener el puesto y fue finalmente superada por Del Río, que la aventajó en línea de meta en 32 segundos.

Mientras, Milly Vanilly dos Santos sumó un incontestable triunfo en la prueba más larga, dominada de principio a fin para llegar al casco de Artenara con un registro de 1:48:29 con un ritmo de carrera de 5:34 el kilómetro. Fue el primer triunfo del año de Dos Santos en Canarias ya que había sido tercero en la Maratón de Transvulcania y decimoprimero en la Marathon de The North Face Transgrancanaria.

«Ha sido una carrera muy especial para mí, ha sido una carrera muy dura, pero muy buena. En la última subida estaba cansado de piernas, pero pude en la bajada recuperar la diferencia», señaló en línea de meta el caboverdiano, que venció con una ventaja de 2:35 sobre el uruguayo Mauricio Tejera. Tejera estuvo en solitario la mayor parte del recorrido y, si bien hubo momentos en los que pudo reducir la ventaja con Dos Santos, finalmente no pudo alcanzar al corredor del Emicela Team Cabo Verde, aunque su buen ritmo de carrera le permitió distanciarse más de dos minutos en línea de meta del tercer clasificado, el grancanario Esaú Delgado.

Aparte de las tres distancias, el casco del pueblo acogió al mediodía la Artenara Kids, dos pruebas para niños y niñas de 0 a 7 años y de 8 a 13 años en la que en este año participaron menores migrantes acogidos en Artenara, en un ejemplo de inclusión social en el pueblo.

Patrocinios

La Artenara Trail es una prueba promovida por el Ayuntamiento de Artenara, organizada por Arista Eventos y con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes.

Resultados

AT ARTENARA (19,5 KILÓMETROS)

Clasificación femenina

Lucía Ribera (2:21:53)

Irina del Río (2:28:55)

Laura Burzi (2:29:27)

Clasificación masculina

Milly Vanilly dos Santos (1:48:29)

Mauricio Tejera (1:51:04)

Esaú Delgado (1:53:26)

AT ACUSA (10,7 KILÓMETROS)

Clasificación femenina

Cristina Gutiérrez (1:13:33)

Katarina Skaufeldt (1:21:11)

Yasmina Sánchez (1:23:05)

Clasificación masculina

Cavikson Delgado (58:57)

David Recco (59:02)

Juan Miguel García (1:02:56)

AT TIRMA (6,2 KILÓMETROS)

Clasificación femenina

Beatriz Álvarez (40:11)

María Betancort (41:25)

Laura Boza (42:39)

Clasificación masculina

Lucas Fredy Tavares (28:16)

Octavio León (29:05)

Óliver Zerpa (31:09)