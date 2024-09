Comienza la presentación de candidaturas a las federaciones insulares

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 19 de septiembre 2024, 11:25 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Desde el pasado lunes y hasta el día 25 del presente mes, quedó abierto el plazo de presentación de candidaturas a las elecciones a la federación canaria y a las insulares de lucha canaria. Hasta el instante hay pocos movimientos para cada una de ellas, aunque si se conocen las personas que tienen intenciones de acudir al proceso electoral.

En el artículo 61 del reglamento electoral de 2019, se puede leer textualmente que «el plazo para la presentación de candidaturas en las elecciones a Juntas de Gobierno Insulares y/o Regional será de diez días a partir de la publicación del censo electoral aprobado definitivamente. Si no se hubiere presentado ninguna candidatura el Presidente de la Junta Electoral Central abrirá un nuevo plazo de cinco días para la presentación de las mismas«.

Hasta la fecha solo el actual presidente de la gestora regional, José Antonio Caballero, tiene la intención de acudir con una amplia plancha, que contará entre otros con Damaso Rodríguez de vicepresidente y muchas personas de la candidatura anterior. Figura además como nueva incorporación, José Manuel Pitti de vocal. Solo el tinerfeño afincado en el Hierro, Juan Ramón Marcelino y que ya fue presidente en el periodo 2016-2020, es el único que, si se cumplen una serie de condiciones personales, sería el contrincante en las urnas, pero hasta la fecha nada se sabe.

Por su parte para la insular de Gran Canaria, el actual máximo mandatario, Enrique Rodríguez ha manifestado que buscará la reelección y no hay nadie por ahora, que le pueda hacer sombra en este apartado.

En Fuerteventura se repite el caso, ya que Martín Cano, aunque en principio se dudaba, también acudirá a la reelección y solo queda saber si Benito Morales, que ya lo intentó en el pasado, vuelve por sus fueros. Lanzarote sigue como siempre sin candidatos, aunque no se descarta que, al igual que en las ultimas elecciones, cuando está a punto de sonar la campana, aparezcan uno o dos planchas electorales.

En la provincia de Tenerife, para la insular tinerfeña, por ahora no hay nadie, aunque si rumores sobre un empresario que ya también lo intentó en el pasado. En La Palma será la plancha de Fina Rodríguez, que, al no poder repetir en la presidencia por llevar dos mandatos, será uno de sus directivos el que la encabece la lista. Habrá federación en el Hierro ya que la actual gestora comandada por José Francisco se acudirá al proceso electoral y lógicamente no tiene adversarios.