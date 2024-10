CaixaBank homenajea a María Cantero tras su éxito en la Copa América

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 30 de octubre 2024, 16:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La regatista grancanaria María Cantero ha sido protagonista este miércoles del acto de recepción organizado por la dirección territorial de CaixaBank en Canarias, para reconocer su trabajo y sus logros como integrante del primer equipo femenino de la historia de la Copa América de vela, la competición más importante del mundo y la más longeva, donde el equipo español rozó la final y se clasificó en tercera posición.

El reconocimiento ha tenido lugar en la oficina 'all in one' Gran Canaria de CaixaBank y la deportista ha estado arropada por el director territorial de la entidad financiera, Manuel Afonso; el viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso; la presidenta del Real Club Náutico de Gran Canaria, Maica López; y el director técnico de la Federación Canaria de Vela, Guiomar Bonilla, así como representantes del mundo de la vela que han seguido muy de cerca la progresión de María Cantero, una de las máximas exponentes de este deporte en Canarias.

Durante el acto, María Cantero manifestó sentirse muy feliz por la experiencia: «Cuando supe que iba a haber una edición femenina y que iba a ser en Barcelona no dudé en que tenía que estar ahí y puse todo mi empeño en ello». Además, agradeció el apoyo recibido y se mostró consciente de lo que supone en su trayectoria poder demostrar que viniendo de una isla como Gran Canaria se pueda llegar a lo más alto de la vela. «El esfuerzo, la dedicación y la determinación pueden hacerte llegar a donde tú quieras», apuntó la deportista.

Ampliar

Cantero también hizo gala de la buena sintonía del equipo desde el primer día, destacando el talento y el potencial de sus compañeras. «Había mucha ilusión, muchas ganas de aprender, muchas ganas de demostrar que queríamos estar ahí y sobre todo la responsabilidad de saber que esto es la primera Copa América femenina, pero queremos que esto continúe y que podamos transmitir realmente todo esto a las siguientes generaciones que vienen y que esa ilusión que hemos tenido nosotros siga creciendo», destacó durante el acto.

Sobre su experiencia con la embarcación manifestó que para el equipo fue un reto bastante grande, que requiere asegurar bien la velocidad y tener todo controlado antes de competir, y una de las limitaciones fue no tener la posibilidad de navegar en el barco hasta cuatro días antes del arranque de la competición, por lo que el foco fue plantear la fórmula de que con los recursos que tenían había que trabajar y sacar el máximo partido.

María Cantero también compartió su visión de lo que supone la primera edición femenina de la Copa América como un paso más para seguir avanzando en la igualdad en el deporte: «Abrir la competición a las mujeres brinda la posibilidad de que puedan familiarizarse con las embarcaciones. Es puramente destreza y habilidad a lo que está evolucionando el mundo de la vela, por lo que de forma natural en un futuro va a ser habitual ver a las chicas en estos barcos». La deportista tiene el punto de mira en Los Angeles 2028 y en seguir compitiendo al más alto nivel sin perder la ilusión.