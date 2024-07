Montelongo: «Magno no es mi hijo pero casi, son muchas alegrías y lágrimas juntos» El joven atleta grancanario Magno Llopis acaba de conseguir una medalla europea y asegura que es la recompensa tras un importante trabajo

El joven atleta grancanario Magno Llopis, junto a su entrenador David Montelongo, acaba de vivir uno de los momentos más bonitos del deporte, conseguir una medalla europea. Lograda el pasado fin de semana en el Campeonato Europeo Sub18 celebrado en Eslovaquia, ambos aseguran que es el «fruto de un trabajo bien hecho».

Acaban de hacer historia tras conseguir la medalla de bronce en lanzamiento de martillo en el Campeonato Europeo Sub18 después de todo un año de fase preparatoria. «La fase preparatoria fue bastante dura, sus horitas sí que tiene y para entrenar tenía que adaptarme a las clases», afirma Magno a CANARIAS7. Los estudios no fueron un impedimento para el atleta y una vez concluyó el año escolar continuó preparándose «de lunes a viernes mañana y tarde, y los sábados por la mañana».

Una disciplina que su entrenador no ha dudado en elogiar. «La perseverancia es la principal cualidad de Magno, cuando quiere algo no para hasta conseguirlo. Es muy autoexigente». Todo ello, junto al gran físico que posee lo hacen una «bomba de relojería» a la que a veces hay que detener porque va a por todo, afirma Montelongo. El éxito actual de Magno Llopis en un principio fue gracias a un cambio en su estilo de vida.»Tenía sobrepeso, los pies planos, las rodillas tocadas, pero el atletismo me cambió la vida» cuenta el atleta.

Su esfuerzo y la relación de confianza con su entrenador han sido claves para cosechar este galardón. «Son muchas horas, muchos viajes... se genera un vínculo que no es mi hijo pero casi lo veo como un hijo, son muchas alegrías y lágrimas juntos» explica David. Además, ambos han querido acordarse de su compañera Andrea Monroy, que acudió al europeo también.«Nuestro éxito como club no es solo la medalla, sino que sus esfuerzos les lleven a este tipo de competiciones, como es el caso de Andrea y de su entrenadora Vanessa» explica el entrenador. «Andrea y yo nos apoyamos mucho allí en Eslovaquia, iba a verla competir y ella a mí y nos apoyábamos mucho».

Magno, junto a su compañera Andrea tras lograr la medalla C7

Ahora el CD Chiquillos de Vecindario, presidido por Maite Monzón, puede presumir de sus atletas y en el caso de Magno, a pesar de que un primer momento veía complicado hacerse con la medalla, ahora puede pasear con ella colgada al cuello. «No lo tenía claro, pero si lo peleas lo puedes lograr» y cuando lo logró un «cúmulo de emociones» lleno su cuerpo, cuenta Magno.

