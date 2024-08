Sigue en directo la final de los Juegos Olímpicos de tenis: Alcaraz contra Djokovic

12:06

Aunque se enfrentaron hace menos de un mes, se nota que los dos son distintos. Al serbio se lo ha visto disfrutar de otros deportes, como un anochecer bajo la Torre Eiffel en el voley playa. Algo que Alcaraz decía echar en falta, encerrado en su burbuja del tenis porque la exigencia se multiplicó por dos con el dobles. Bendita exigencia, y sentimental, de la que se liberó en solitario después de pasar unos días constreñido por la responsabilidad. «No he tenido la oportunidad de conectar con otros deportes. Me hubiera encantado animar a otros deportistas y ver otras disciplinas, pero me ha sido imposible. Nosotros estamos por un objetivo: ganar una medalla para nuestro país, intentar que sea la de oro. Estamos a un pasito de esa meta que tenía y que querían todos los españoles», admitía el murciano con un gesto de resignación.