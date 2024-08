Carolina Marín, a su llegada a Madrid: «Estoy destrozada, me voy al hospital a ver qué sale»

A. L. Menéndez Lunes, 5 de agosto 2024, 13:48 | Actualizado 15:11h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Visiblemente triste, hundida, Carolina Marín ya está en España. Procedente de París, donde el domingo vivió el episodio más duro de su carrera deportiva, regresó este lunes en avión a Madrid.

Caluroso recibimiento a la jugadora de bádminton @CarolinaMarin 🇪🇸 🏸 a su llegada al #Aeropuerto Adolfo Suárez #Madrid-Barajas 👏 🛬



¡Fuerza, Carolina 💪! pic.twitter.com/BYa0Nck34o — Aena (@aena) August 5, 2024

No tenía ganas de hablar tras la grave lesión que le impidió finalizar el partido de semifinales del torneo de bádminton que disputaba ante la china He Bingjiao (había ganado el primer set, 21-14, e iba venciendo el segundo por 10-6), pero tuvo la fuerza y generosidad habituales para resumir brevemente sus sentimientos y, sobre todo, para agradecer las incontables muestras de apoyo y cariño recibidos en las últimas horas:

«Todavía no he podido ver todo, pero quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy destrozada, no puedo decir otra cosa. Me voy ahora mismo al hospital y a ver qué sale. No sé si me tienen que operar, voy directamente al hospital y ahí tomaremos decisiones. Gracias por el apoyo».

Juegos Olímpicos