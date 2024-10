De la Fuente: «No he hablado con nadie del Barça»

José Manuel Andrés Córdoba Lunes, 14 de octubre 2024, 19:36 | Actualizado 19:48h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Lamine Yamal se ha convertido a sus 17 años en el nombre propio de la selección española. De esta condición dio buena prueba la rueda de prensa de Luis de la Fuente previa al duelo ante Serbia en Córdoba. El extremo del Barça, que el lunes regresó a la Ciudad Condal por una sobrecarga, monopolizó la intervención del riojano, que atribuyó la decisión de liberar al jugador a la opinión del futbolista y no a la presión de su club para que así fuera.

«Presión cero, yo no he hablado con nadie del Barça y además tengo muy buena relación con ellos. Simplemente ha habido honestidad del futbolista y agradezco el gesto de reconocer que no está fino. La posibilidad de clasificarnos para los cuartos de la Liga de Naciones es suficientemente importante como para agradecer esa sinceridad», explicó, visiblemente molesto por tanta pregunta sobre el jovencísimo talento azulgrana.

«No os voy a contar mi versión, os voy a contar la verdad. Lamine tenía una molestia, hablé con él para saber cómo estaba, si podría estar al 100 % el martes (por hoy). Tenía dudas y por eso optamos por la opción de que descansara», añadió en relación a este episodio que ha marcado el segundo tramo de la concentración española.

Noticia relacionada Liga de Naciones España avista la clasificación en cuadro José Manuel Andrés

«Si me dices que hay gente enfadada pues será así, pero a mí nadie me lo ha trasladado. Yo traté de explicar lo que es el fútbol, los que lo tienen que defender son los árbitros, aplicando el reglamento, porque el rival lógicamente empleará todas las armas para defenderse de los mejores. ¿Habéis jugado al fútbol? ¿os han dado alguna vez una patada? Es fútbol», señaló a continuación en referencia a sus palabras tras la victoria ante Dinamarca, en las que naturalizó el juego duro del combinado nórdico sobre Lamine Yamal.

«Fútbol es fútbol y pasa lo que tiene que pasar. Puede tener unas molestias como otro cualquiera. Si otros compañeros hubieran tenido esas molestias tampoco estarían aquí. Este es fútbol y no hay más debates», trató de zanjar de forma infructuosa, cada vez más enfadado por la insistencia.

El riojano salió al paso de las acusaciones a las selecciones por la plaga de lesiones en los últimos tiempos y lo hizo con datos, lo que ofreció la sensación de que tenía preparada la respuesta: «Me da lástima que se entre al juego de estos comentarios. El otro día salió un dato y os lo voy a poner más claro, por si hay alguna duda. El año pasado jugamos 17 partidos internacionales porque tuvimos la suerte de llegar a la final de la Eurocopa, pero este año vamos a jugar diez, menos de un partido al mes, así que vamos a dejar de darle vueltas y marear la perdiz».

«Tienen que jugar los mejores»

«Tienen que jugar los mejores, si no viniera Lamine seguro que me pondríais a parir. Todos los entrenadores queremos que jueguen los que son muy buenos», concluyó, antes de poner en valor las alternativas con las que cuenta para paliar semejante ausencia. «Son insustituibles pero al final jugamos con once, los que entren darán un golpe encima de la mesa para decir que están aquí. Estas variantes que se producen por la situación de los futbolistas dan otros registros. No tenemos futbolistas con la velocidad y el desborde de Nico o Lamine, pero sí de otro tipo. Parece que solo podemos jugar a lo que juegan estos futbolistas y no, tenemos otras opciones», aseguró.

Pese a la crítica y el partidismo en España fruto de la preminencia del fútbol de clubes, De la Fuente sigue creyendo en el aumento del interés por la selección más allá de intereses particulares. «No hay más que ver a todos los futbolistas, todos quieren venir a la selección y el 100 % de los españoles quieren que la selección gane con los mejores en el campo. Estamos en esa lucha porque España es un país de clubes, pero también os digo que lo que vimos en Murcia y veremos en Córdoba confirma que la gente se siente cada vez más identificada con la selección, como pasa en otros países», analizó como punto culminante de su comparecencia.