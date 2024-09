Rodri Hernández, operado en Madrid de su lesión de rodilla

Ignacio Tylko Madrid Viernes, 27 de septiembre 2024, 12:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El centrocampista Rodri Hernández fue operado este viernes en Madrid de la importante lesión de ligamentos en la rodilla derecha que se produjo en el encuentro de la Premier ante el Arsenal el pasado fin de semana y que confirmó el Manchester City después de que el internacional español pasase consulta con varios especialistas.

Aunque al principio se pensó que la dolencia no era tan grave, ya que la rodilla estaba bastante estable al hacerle la típica prueba del cajón y en la ecografía no se observaba la lesión con nitidez, al día siguiente la resonancia magnética reveló esa posible rotura del cruzado, aunque los 'Skay Blues' no han sido muy concretos sobre el diagnóstico.

Con permiso de su club, Rodri decidió viajar a España para conocer la opinión de varios facultativos antes de pasar por el quirófano e iniciar el largo y duro proceso de recuperación. El traumatólogo Manuel Leyes, especialista en rodilla, fue el encargado de realizar la intervención quirúrgica. Es el mismo operó de la rotura del cruzado a los madridistas Courtois y Militao o a Carolina Marín tras romperse en las semifinales de bádminton en los Juegos Olímpicos de París.

El City sondea a Wharton

Aunque se había especulado con la posibilidad de que la operación corriese a cargo del doctor Cugat, al que suelen acudir los jugadores del Barça y también los del City, Rodri ha depositado su confianza en Leyes para poder recuperarse de la mejor manera posible. Será baja varios meses, seguramente hasta final de temporada, aunque no se descarta que pueda llegar a la 'Final Four' de la Liga de Naciones si es que España se clasifica.

Mientras, Pep Guardiola, técnico 'cityzen', está centrado en encontrar una solución rápida y ha puesto su mirada en Adam Wharton, joven promesa del Crystal Palace, como posible reemplazo para cubrir el vacío dejado por el mediocampista español. Wharton ha sido una de las revelaciones en la Premier desde que llegó al Crystal Palace procedente del Blackburn Rovers. Su precio ronda los 60 millones de euros.