El Manchester United sigue sin encontrar el rumbo

Pedro Rodríguez Madrid Domingo, 3 de noviembre 2024, 19:00

Los dos equipos que más han empatado en la historia de la Premier League lo han vuelto a hacer, y ya van 27 ocasiones. El Manchester United sigue sin lograr una victoria tras igualar 1-1 con el Chelsea en Old Trafford. Después de que Bruno Fernandes adelantase a los Diablos Rojos de penalti, Caicedo equilibró el marcador con un gran disparo desde fuera del área en la siguiente jugada. Con este punto, los londinenses se colocan en puestos de Liga de Campeones, empatados con el Arsenal, pero desaprovecharon la oportunidad de ser terceros, puesto que ahora ocupa el sorprendente Nottingham Forest.

El United continúa en una situación complicada, sumando solo 12 puntos en la clasificación y enfrentando un gran problema ofensivo, con apenas nueve goles en diez jornadas. Los de Old Trafford no logran levantar el ánimo tras el despido de Erik Ten Hag y el fichaje de Rúben Amorim, hasta ahora entrenador del Sporting de Lisboa. El portugués no asumirá el cargo hasta después del parón internacional de noviembre, lo que deja a Ruud van Nistelrooy al mando del equipo en tres partidos cruciales. Bajo su dirección, los jugadores lograron una contundente victoria en la EFL Cup contra el Leicester (5-2).

Sin embargo, la verdadera preocupación sigue siendo la Premier League, donde el United se encuentra a la misma distancia de la Champions que del descenso, marcando su segunda peor puntuación a estas alturas de la temporada, con apenas tres victorias en su haber.

Mientras tanto, el Chelsea, dirigido por Enzo Maresca, busca recuperar la confianza tras una decepcionante eliminación de la EFL Cup a manos del Newcastle (2-0). A pesar de que los Blues se habían acercado a los puestos de Champions, la inconsistencia sigue marcando su temporada. No han logrado romper la mala racha en Old Trafford, donde no ganan desde hace 11 años, cuando Rafa Benítez estaba en el banquillo y Juan Mata anotó el gol decisivo. De momento, tendrán que seguir esperando para conseguir una victoria en el Teatro de los sueños.

Manchester United Onana, De Ligt, Lisandro Martínez, Dalot, Ugarte (Lindelof, min. 84), Casemiro, Rashford (Traoré, min. 73), Bruno Fernandes, Garnacho y Hojlund (Zirkzee, min. 83). 1 - 1 Chelsea Robert Sánchez, Malo Gusto (Cucurella, min. 45), Fofona, Colwill, Reece James, Caicedo, Romeo Lavia (Enzo Fernández, min. 70), Maduke (Mudryk, min. 70), Cole Palmer, Pedro Neto y Jackson. Goles: 1-0: min. 70, Bruno Fernandes, de penalti. 1-1: min. 74, Caidedo.

Árbitro: Robert Jones. Amonestó a Gusto, Ugarte, Dalot, Rashford, Casemiro, Leandro Martínez, Jackson y Traoré.

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la Premier, disputado en Old Trafford.

En un partido intenso, ambos equipos se mostraron más cómodos al correr que al crear juego. El plan del Manchester United era presionar alto para evitar que el Chelsea realizara pases rápidos, pero cuando Moisés Caicedo lograba jugar al primer toque, el United sufría en la defensa. La ocasión más clara fue para Madueke, quien envió un tiro al palo desde el área pequeña.

El juego eléctrico del Chelsea causaba problemas a la defensa local, especialmente con los desmarques de Cole Palmer, que se ubicaba entre los mediocentros y la línea defensiva. El United generaba peligro principalmente a través de balones dirigidos a Garnacho o Rashford, quienes lograron deshacerse de los defensores pero solo crearon una oportunidad clara, un remate centrado de Garnacho y otra jugada rápida en el último minuto de la primera parte, cuyo volea se estrelló contra la cruceta de Robert Sánchez.

En el descanso, Cucurella reemplazó a Gusto, quien había tenido problemas en defensa y no aportaba en ataque, además de haber recibido una tarjeta amarilla. En una de sus subidas, el español asistió a Pedro Neto, pero su disparo se fue muy desviado. En una contra, Garnacho tuvo una oportunidad clara, pero su pase al delantero dentro del área fue impreciso. El United sufre serias dificultades con el gol, ya que solo hay tres equipos que han marcado menos que los Diablos Rojos, que suman nueve tantos a favor. Sin embargo, se sancionó un penalti a favor del Haolley después de que Robert Sánchez derribara al delantero, y Bruno Fernandes no falló desde los once metros.

La alegría duró poco en Old Trafford, ya que en un córner, Caicedo aprovechó un balón que quedó en el borde del área y, con gran precisión, lo cruzó para lograr el empate londinense. En la siguiente jugada, Enzo Fernández estuvo a punto de marcar, pero su remate se fue por encima del arco cuando Onana ya estaba vendido. En los últimos minutos hubo ocasiones para ambos equipos, pero al final otro empate para ambos, que siguen aumentando su récord de tablas en la Premier League, ahora con 27 en 65 enfrentamientos.

Emery pierde la oportunidad

Por su parte, el Aston Villa perdió la oportunidad de alcanzar la tercera plaza en la Premier League al caer ante el Tottenham a domicilio. Morgan Rogers abrió el marcador para los villanos en la primera mitad, pero en el segundo tiempo, los Spurs reaccionaron con fuerza, con goles de Brennan Johnson, Dominic Solanke (dos) y un espectacular tiro libre de James Maddison en el tiempo añadido. Con esta victoria, el Tottenham asciende a la séptima posición con 16 puntos, mientras que el Aston Villa se queda a solo dos de los puestos europeos y a uno de la Champions.