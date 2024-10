Sucic castiga la racanería de Simeone y deja a un Atlético bajo la reflexión

Isaac Asenjo Madrid Domingo, 6 de octubre 2024, 22:02 | Actualizado 22:17h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Atlético de Madrid pagó cara su racanería en San Sebastián y se descuelga así del pulso librado a los dos grandes del fútbol español. El cuadro de Diego Simeone no pudo lograr la victoria en el barrio de Amara, con el molde clásico del técnico argentino de portería a cero, poco juego, y puntería certera. Lo evitó un latigazo del croata Luka Sucic cuando los rojiblancos, con escasa ambición y muy replegados, ya se veían con los tres puntos en su poder.

El empate en el Reale Arena deja a los del Metropolitano terceros, por detrás de Barcelona y Real Madrid, que no fallaron en sus compromisos, pero cada vez más lejos -a siete puntos - de la cabeza. No se pudieron olvidar los de Simeone del meneo que le dio el Benfica en Europa, porque de no ser por Oblak hubieran visto perforar en más ocasiones su portería ante una Real Sociedad que sigue en horas bajas y no termina de salir de la crisis tras caer hace días ante el Anderlecht en Europa League.

No hubo punto de inflexión para los rojiblancos antes del temido parón de selecciones por el número de lesiones que arrastran los jugadores en los últimos tiempos y las críticas hacia el saturado calendario en un curso en el que se viene de Eurocopa, Juegos Olímpicos y aún no ha habido hueco para el descanso.

No había transcurrido ni un minuto en el Reale Arena de San Sebastián cuando el conjunto del Metropolitano dejó claro que quería pasar página del desastre de Lisboa lo antes posible. Julián Álvarez, tras una jugada de Javi Galán y Griezmann, dio el primer picotazo ante los guipuzcoanos. Un tiro seco y cruzado al palo de La Araña, después de una asistencia de lujo del francés, y ante el que nada pudo hacer Remiro, ponía por delante a los visitantes. Un tanto que fue un jarro de agua fría para los txuriurdin, que quisieron enmendar el error inicial imponiendo poco a poco su ritmo, aunque en ocasiones acababan por precipitarse.

Real Sociedad Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Javi López (B. Méndez, min. 46); Zubimendi, Sergio Gómez, Sucic; Kubo, Becker (Barrenetxea, min. 61) y Oyarzabal. 1 - 1 Atlético Oblak; Molina, Giménez, Witsel, Lenglet, Javi Galán (Reinildo, min.82), Koke, Gallagher (de Paul, min. 64), Barrios, Griezmann (Riquelme, min.82), Julián Álvarez. (Sörloth, min. 74). Goles 0-1: min. 1, Julián Álvarez. 1-1: min. 84, Sucic.

Árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos (Castilla La Mancha). Amonestó a Lenglet, Javi Galán y a Diego Simeone, fuera del campo

Los de Imanol aceleraban un balón que facilitó el trabajo a los rojiblancos, aunque la tuvieron a la salida de un saque de esquina. Jan Oblak, que está en un nivel increíble, sacó dos manos extraordinarias para negarle el tanto, primero a Zubimendi, y luego a Nayef Aguerd tras un disparo a bocajarro.

No es de extrañar que el esloveno sea el guardameta con el mayor porcentaje (81%) de disparos atajados en el campeonato español. Con el gol el Atlético pasó del balón y no tuvo intención de visitar el contrario. Y claro, al final pasa lo que pasa. Rácano planteamiento. Replegó filas y a esperar ante un rival cuyo único peligro eran los disparos lejados, y algún acercamiento por la banda de un activo Take Kubo. Las bandas de la Real Sociedad, eran las zonas más calientes junto a la portería rojiblanca, tanto en el primer acto como en la prolongación.

Insistió e insistió el conjunto vasco, al que le siguen faltando muchísimas colsas para tener la fiabilidad de años anteriores, empujando a los madrileños, que quisieron vivir de la renta de su tempranísimo tanto, y no mostraron debilidad defensiva alguna hasta que un misil del croata Luka Sucic derribó el muro tejido por Oblak. Tanto fue el cántaro a la fuente que al final se rompió, superando así el compacto bloque defensivo de Simeone. Se desesperó el Atlético de Madrid y apretó la Real Sociedad para lograr un empate que mejora el estado de ánimo de los locales y siembra de dudas el de los visitantes. El parón les hará reflexionar.