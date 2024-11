«Orgullosos de ser pericos»: El Espanyol apoya al niño al que prohibieron entrar con la camiseta

Javier Varela Madrid Martes, 26 de noviembre 2024, 08:06 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Gorka sólo tiene cinco años pero su historia de amor a los colores ha dado la vuelta al mundo. El pasado sábado, en el derbi entre el Girona y el Espanyol en el estadio de Montolivi, al pequeño aficionado 'perico' le obligaron a quitarse su camiseta blanquiazul antes de acceder junto a su padre al partido. La seguridad del estadio no se lo permitió porque su entrada no estaba en la zona habilitada para la afición visitante, donde según la normativa no se pueden lucir los colores del equipo visitante.

La situación fue denunciada por su padre a través de su cuenta de X. «El niño se ha tenido que quitar la camiseta del Espanyol porque dicen que con ella no puede entrar. Un niño de cinco años», decía en el vídeo. Después de que el niño se quite la camiseta, el adulto se dirige a este y continúa ironizando acerca de lo sucedido. «Es terriblemente peligroso, pueden morir todos porque tú llevas la camiseta del Espanyol», comenta. «En mi puta vida tú fichas por el Girona. Jamás. Tú sigues en el Gironés, luego ya irás a otro equipo», se escucha decir en el vídeo al padre indignado por la situación. En el mismo se escucha a un miembro de seguridad del Girona que se justifica que no tenía más remedio que hacer lo que hizo: «Me sabe muy mal... me sabe muy mal caballero».

El Espanyol ha querido aprovechar esta lamentable situación convirtiendo a Gorka en una referencia de los aficionados 'pericos' y ha querido apoyar a su joven seguidor. Lo ha hecho con un comunicado lanzado a través de la red social X en el que ha compartido una imagen del pequeño sonriendo con una bandera del Espanyol en el estadio de su equipo, acompañado de un emotivo texto.

🫂 Gorka, ets un dels nostres i volem que continuïs gaudint del futbol.



⚽️ Per això, t’hem convidat a un entrenament i viure una experiència única al pròxim partit contra el Celta.



— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) November 25, 2024

«Gorka, eres uno de los nuestros y queremos que sigas disfrutando del fútbol. Por eso, te hemos invitado a un entrenamiento y vivir una experiencia única en el próximo partido contra el Celta. Por ti y por todos los que se encontraron en la misma situación, orgullosos siempre de ser pericos».

Con este gesto del Espanyol, la historia de Gorka terminará con final feliz. El pequeño recibirá un regalo muy especial por defender siempre los colores del Espanyol.

