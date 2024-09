Laporta: «Estamos más fuertes que nunca»

Daniel Panero Martes, 3 de septiembre 2024, 13:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«Hace tres años el club estaba en situación de riesgo. Había descontrol económico, judicial, social y deportivo. Los socios nos dieron su confianza y empezamos a trabajar en la recuperación económica para construir el Spotify Camp Nou y recuperar el club a nivel institucional. Lo estamos haciendo«, afirmó Joan Laporta este martes en el Auditori del Camp Nou en una rueda de prensa extraordinaria para explicar el mercado de fichajes y el inicio de curso. Así se presentó, dispuesto a hacer un repaso a toda la actualidad azulgrana y, sobre todo, pasar factura a aquellos que no avalan su gestión.

Laporta cogió el micrófono y, como viene siendo habitual, se despachó contra todas las críticas que ha habido este verano sobre su modelo. «Los socios han hecho caso omiso a las proclamas catastrofistas y nos han dado su apoyo. Hemos hecho frente común para superar los ataques que venían de todos los lados y que querían que no levantáramos cabeza. En unos meses volveremos al Spotify Camp Nou, pero los ataques continuarán, sobre todo si vamos bien. Vuelve el 'caso Negreir'a, que no se aguanta por ningún lado y la prueba son las resoluciones judiciales que nos dan la razón», aseguró el dirigente culé.

Laporta puso especial énfasis en un mercado de fichajes que, un año más, se ha visto condicionado por la situación económica que atraviesa el club. El Barça ha incorporado al técnico Hansi Flick, Dani Olmo y Pau Víctor, suficiente para regenerar el equipo y para que el bagaje de la dirección deportiva sea bueno. «Estoy contento con el trabajo de Deco y su equipo. Gracias a él está Flick como entrenador. Se ha conseguido mejorar la plantilla y además ha firmado importantes renovaciones como las de Cubarsí, Bernal, Guille Fernández o Toni Fernández. Ha hecho un gran trabajo con el tema de las inscripciones este verano, ha sido extraordinario», aclaró, al tiempo que reconoció que Deco también ha sido el artífice de la llegada de nuevos preparadores físicos, un apartado «clave» en el buen inicio de Liga.

Dani Olmo ha sido la gran incorporación de este verano y, a la vez, un dolor de cabeza a la hora de conseguir la inscripción. El Barça no logró finalmente alcanzar la regla 1-1, una meta a la que Laporta espera alcanzar antes de que finalice el año. «Todos los clubes tienen dificultades, pero llegaremos. El tiempo deportivo no coincide con el económico. Estaría bien que LaLiga lo flexibilizara, aunque veo bien el control que se está haciendo», aclaró antes de asegurar en relación al frustrado fichaje de Nico Williams que «no es verdad que haya jugadores que no quieran ir al Barça por su situación económica».

Futuro optimista

Pese a las dificultades, Laporta incidió en que está al alcance de la mano todo aquello que necesita el Barcelona para alcanzar la ansiada normalidad. La entidad azulgrana está a 60 millones de euros de la regla 1-1, una distancia que buscará reducir por diversas vías que van desde Barça Vision y un «aval personal de 20 millones» hasta futuros acuerdos como el de Nike. «No hemos llegado a la norma porque no hemos querido. Consideramos que no era necesario precipitarnos. Queremos el mejor contrato del mercado y estamos en proceso negociador. Será el mejor del mundo del fútbol», añadió.

Por último, Laporta habló sobre el gran inicio que ha protagonizado el Barcelona. Los culés son líderes con cuatro triunfos en las primeras cuatro jornadas y vienen de endosarle siete goles en casa al Valladolid. El buen arranque, pese a todo, no ha sorprendido al dirigente azulgrana. «Hemos empezado como estaba previsto. A Flick le exigimos trabajo, profesionalidad, que sea un entrenador que viva el día a día con intensidad y que nos ofrezca un fútbol que nos guste. Estamos coincidiendo en todo. Es un hombre que no busca excusas y exigente. No tenemos fijado nada en cuanto a títulos, pero otra cosa es lo que queremos», sentenció en lo que cabe interpretar como una crítica implícita a Xavi Hernández.