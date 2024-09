La dura realidad del Barça

Daniel Panero Domingo, 29 de septiembre 2024, 11:54 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Barcelona tuvo este sábado en El Sadar una vuelta a la realidad. Flick cometió el error o tuvo la necesidad de hacer rotaciones ante la carga de partidos que el equipo lleva en el mes de septiembre y el resultado fue un bajón en el nivel del equipo que concluyó con cuatro goles en contra y con la certeza de que el fondo de armario, hoy por hoy, no es suficiente. Es la dura realidad de un Barça que sigue mirando de reojo a la enfermería esperando a recibir buenas noticias y que tiene el otro ojo puesto en un calendario que no da tregua.

«Si ves a nuestro equipo, no es fácil. Creo que después del parón tendremos a más jugadores recuperados. Hay muchos futbolistas lesionados, pero no es una excusa. Creo que proteger a los jugadores es mi responsabilidad porque llevan muchos minutos, pero no esperaba que jugaríamos así. Jugamos el martes, el domingo... y estamos en el camino correcto», afirmó Flick a la conclusión del partido contra Osasuna. El técnico alemán aceptó la derrota, pero habló por primera vez sobre un problema que ya lastró al Barça la temporada pasada y que este año se ha recrudecido.

Noticia relacionada Jornada 7 Osasuna tritura a un Barça muy verde Daniel Panero

Y es que las posibilidades de Flick para rotar jugadores en este mes de septiembre se han ido reduciendo a medida que han avanzado las semanas. Futbolistas como Koundé, Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha o Lewandowski son la columna vertebral del equipo culé, lo habían jugado prácticamente todo y el germano tenía la necesidad de rotar. El problema es que eligió un escenario peligroso como es El Sadar, que decidió hacerlo con varios cambios a la vez y que los reemplazos, a día de hoy, no están a la altura de los jugadores a los que sustituyen.

El resultado fue un equipo desnortado e incapaz de cambiar la atmósfera que se generó en El Sadar. Sergi Domínguez, Gerard Martín, Eric García, Pablo Torre, Pau Víctor o Ferran Torres pueden ayudar al grupo o ser parte de la rotación, pero la suma de todos ellos en un escenario tan complicado le salió rana a un Flick que por primera vez confirmó en rueda de prensa lo pendiente que está de la recuperación de jugadores como Frenkie de Jong, Gavi, Dani Olmo o Fermín López, cuatro centrocampistas que se espera que puedan incorporarse tras el parón y que podrían aliviar la carga de partidos de Marc Casadó o Pedri, dos futbolistas que en este momento están sosteniendo la medular azulgrana.

La valentía de Flick terminó siendo una imprudencia porque el calendario quizá tenía otras plazas más propicias para hacer rotaciones de forma escalonada. Alguno se acordó de la apabullante goleada por 7-0 contra el Real Valladolid en la que Lamine Yamal y Raphinha disputaron los 90 minutos o el encuentro completo de Lewandowski en La Cerámica ante el Villarreal pese al 1-5 con el que concluyó el duelo. Incluso cabe la posibilidad de que el Young Boys, penúltimo clasificado en la liga suiza, resultara una amenaza menor el próximo martes en el Estadio Lluis Companys. En cualquier caso, Flick perdió la apuesta y se quedó sin el récord de ocho victorias seguidas en Liga en sus primeros ocho partidos como azulgrana. Lo hizo, al igual que el Tata Martino, ante Osasuna, un rival con el que más vale no hacer demasiados experimentos.

Un parón muy necesario

Flick apuntó en rueda de prensa además la importancia del próximo parón de selecciones para recuperar efectivos. El técnico germano sigue metido de lleno en la dinámica de jugar partidos cada tres o cuatro días y durante dos semanas tendrá la posibilidad de prestar atención a jugadores que, por entonces, ya estarán en la fase final de su recuperación. Es el caso de Frenkie de Jong o Fermín López, que podrían ser los primeros en regresar, y de Dani Olmo y Gavi, con los que son más cautelosos pero que podrían estar listos para la semana clave que el Barça tendrá con el BAyern de Múnich y el clásico frente al Real Madrid a finales de octubre.