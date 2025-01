El 'caso Olmo' sigue en manos de LaLiga

Daniel Panero Viernes, 3 de enero 2025, 20:49 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Incertidumbre. Esa es la palabra que mejor define la sensación que el Barcelona y el aficionado culé vivieron este viernes respecto al 'caso Olmo'. El club que preside Joan Laporta esperaba dejar zanjado el asunto con LaLiga para que reinscribiese de una vez por todas tanto al internacional español como a Pau Víctor, pero nada más lejos de la realidad. La entidad azulgrana ya envió, aunque fuera de plazo, toda la documentación necesaria y sigue en manos de LaLiga para que sea aceptada o no. Una respuesta que tiene en vilo a todo el barcelonismo y que podría llegar finalmente este sábado.

Esa respuesta pondrá fin a días frenéticos en los que las comunicaciones entre el Barça y los organismos del fútbol español no han parado de sucederse. Todo con el objetivo de lograr una inscripción de Dani Olmo que tanto en la Federación Española de Fútbol (FEF) como en LaLiga ven difícil que se produzca. «Está fuera de plazo», aseguran desde la sede federativa. Y es que es allí donde está ahora mismo el epicentro de un caso en el que todos creen tener razón. El Barcelona considera que ha presentado toda la documentación exigida y que completó este viernes con plenas garantías toda la información que avanzó el 31 de diciembre, día en el que comenzó el culebrón.

Pese a que esa documentación ya había sido presentada, este viernes fue un día de mucho trabajo en las oficinas azulgranas. Joan Laporta visitó la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí y conoció de primera mano los avances del club para recibir el ingreso de 60 millones de euros procedentes de la venta de asientos VIP del futuro Camp Nou. Esa información, que fue reenviada este viernes a LaLiga, es la clave para desenredar un caso que podría permitir no solo la inscripción de los dos futbolistas, si no, en caso de luz verde, incluso el regreso del club azulgrana a la ansiada norma 1-1.

Ese es el mejor escenario que valora Joan Laporta, que solo contempla hablar con los medios de comunicación cuando haya una respuesta oficial por parte de LaLiga. El máximo dirigente azulgrana considera que la ley está de su parte, que la normativa vigente debería ampliar el plazo hasta el último día de mercado invernal, y no descarta incluso la posibilidad de denunciar ante la justicia a la FEF ante la limitación para inscribir dos veces a un jugador en una misma temporada.

Mientras LaLiga continuaba revisando toda la documentación, Dani Olmo espera a que el caso se resuelva a favor del club con el que firmó contrato el pasado verano. «El Barcelona es la primera y la última opción. Dani, su padre, la familia y yo no pensamos en otras opciones. Es jugador del Barça y quiere seguir siéndolo. Ha hecho un gran esfuerzo, era su deseo desde hace mucho tiempo», aseguró Andy Bara, su representante, este viernes en unas declaraciones para GiveMeSport, con el objetivo de tranquilizar al barcelonismo y cerrar, aunque de forma provisional, la puerta a grandes clubes que están atentos, como el Manchester City o el Manchester United.

Y en mitad de la polémica... la Copa

En mitad del tsunami provocado por el 'caso Olmo', el Barça tiene este sábado un partido de esos que estorban en el calendario. Los culés visitan al Barbastro (19:00 h.) con el objetivo de abstraerse de todos los problemas que atraviesa el club y lograr el pase a los octavos de final de Copa. No será sencillo, dado que toda la semana de regreso al trabajo ha estado marcada por líos extradeportivos y con el foco fuera de lo que pasa dentro de los terrenos de juego. «Si soy honesto, la situación no me alegra. Tampoco a los jugadores. Pero las cosas son como son y hay que aceptarlo. Tengo que entrenarles y cada uno debe hacer su trabajo. Tenemos confianza en el club. Soy optimista. No queda otra cosa que esperar», aseguró Hansi Flick este viernes en la rueda de prensa previa al choque copero.

El germano hizo hincapié en la «concentración» para hablar de un rival del que no se fía. Y hace bien a tenor de lo ocurrido el pasado año. El Barbastro puso en aprietos en Copa a los azulgranas, también en el regreso tras el parón de Navidad, y acabó el encuentro con un apretado 2-3 que obligó a Xavi Hernández a contar en la recta final con jugadores como Robert Lewandowski o Ilkay Gündogan. Aquel partido es un aviso a navegantes, al igual que lo es el hecho de que el equipo que dirige Dani Martínez haya accedido a dieciseisavos después de dejar fuera a un equipo de Primera como el Espanyol.

Por eso, Flick no se fía del todo de un equipo que está en descenso en Segunda RFEF y pondrá en liza un once en el que habrá rotaciones, pero no desmesuradas. Szczesny podría debutar con el Barça, Araujo tener minutos junto a Cubarsí y Pablo Torre ser el acompañante por detrás de Raphinha y Ferran Torres en un once en el que no estará Dani Olmo tras una semana que el exjugador del Leipzig nunca olvidará.