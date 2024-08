El Madrid reacciona tarde y tropieza de nuevo

José Manuel Andrés Madrid Jueves, 29 de agosto 2024, 22:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

No carbura el Real Madrid, que en un visto y no visto, tres jornadas, ya tiene al Barça a cuatro puntos de distancia merced a dos tropiezos isleños. Empató en Palma de Mallorca antes del amago de reacción contra el Valladolid en el Bernabéu y volvió a igualar lejos de la península, esta vez en Las Palmas. Fue víctima de una primera parte para el olvido y no le dio para salvar los muebles la tardía reacción tras el descanso.

El vigente campeón careció otra vez de capacidad para manejar el partido y demostró que la retirada de Kroos y la apuesta por un ataque de ensueño en cuanto a nombres han dejado en los huesos su sala de máquinas, donde se cuece el juego.

Ancelotti se animó con las rotaciones en el primer duelo liguero entre semana y el resultado estuvo lejos de ser el deseado. Lucas Vázquez, siempre solvente; Modric, garantía de equilibrio y control de balón en el centro del campo, y el meritorio Brahim, que se ganó la titularidad con gol y asistencia al Valladolid en apenas 20 minutos, se toparon con el entusiasmo canario de inicio, que se encontró pronto con un aliciente extra. Se notó una notable diferencia entre la activación del cuadro amarillo y la de la zaga blanca, muy lenta para defender la acción en la que Moleiro hizo un traje a Militao para con su zurda colocar el balón lejos del alcance del gigante Courtois, pegadito al poste para evitar el inmenso alcance del portero belga.

Las Palmas Cillessen, Marvin, Álex Suárez, McKenna, Mármol, Campaña, Kirian (Manu Fuster, min. 81), Javi Muñoz, Moleiro (Benito, min. 61), Sandro (Mata, min. 78) y McBurnie (Viti, min. 78). 1 - 1 Real Madrid Courtois, Lucas Vázquez (Carvajal, min. 76), Militao, Rüdiger, Mendy (Fran García, min. 46), Valverde, Tchouaméni, Modric (Güler, min. 64), Brahim (Rodrygo, min. 46), Mbappé y Vinicius (Endrick, min. 86). Goles: 1-0: min. 5, Moleiro. 1-1: min. 69, Vinicius, de penalti.

Árbitro: Busquets Ferrer (Balear). Amonestó a Mendy, Carrión y Militao.

Incidencias: Partido de la jornada 3 de Liga disputado en el Estadio de Gran Canaria ante 31.192 espectadores.

Más allá del revés del tanto, el juego delató al Madrid en su intensidad. La poca disposición para el trabajo en la presión y los espacios de sobra para que Las Palmas elaborase las jugadas en territorio ajeno retrataron al equipo de Ancelotti, inquieto en la banda. A los suyos les costó un cuarto de hora largo comenzar a tomarle el pulso al partido, y aunque comenzaron a merodear el área canaria, estuvieron lejos de ofrecer sensación de solidez defensiva. Valverde, siempre garantía de dinamismo y esa energía que tanto le gusta a Carletto, agitó el árbol con un lanzamiento de falta, como ante el Valladolid, aunque esta vez se topó con la reacción felina de Cillessen.

Se notó la escasez de compromiso en el tridente ofensivo del Madrid, incapaz de colaborar a la hora de dificultar el inicio del juego amarillo. El conjunto de Luis Carrión se plantaba con demasiada facilidad en la frontal del área visitante y los errores en el pase comenzaban a desesperar a la parroquia madridista, tan poco acostumbrada a la paciencia. Rüdiger testó otra vez los reflejos de Cillessen y confirmó el remate lejano como la única vía del conjunto blanco hacia la puerta rival. Demasiado lenta su circulación de balón, con un repliegue efectivo de Las Palmas que le permitió sostener su ventaja con comodidad. No resultó extraño el cabreo evidente de Ancelotti de camino a los vestuarios. Y no es el primer rebote del italiano cuando la temporada todavía comienza.

Brahim y Mendy fueron los damnificados por el enfado de Carletto, que volvió a dejar indemnes a los ilustres a pesar de una primera parte para el olvido. Entre gesto y gesto, Vinicius desbordó por primera vez, aunque estuvo blando en el remate con la izquierda, a las manos de Cillessen. Seguro el portero neerlandés, también ante la intentona de Rodrygo. Estaba mejor el Madrid tras la pausa, algo que no le evitó el sofoco en un disparo alto de Sandro ante la salida de Courtois.

Fortuna y susto

El esfuerzo físico de Las Palmas en el primer acto parecía cobrar su factura, aunque al Madrid le faltaba inspiración para deshacer el entuerto. Y es que Tchouaméni careció de tino para cabecear a la red cuando estaba liberado tras un saque de esquina de Modric. Se le estaba resistiendo al Madrid un empate al que se había hecho acreedor cuando se alió con la fortuna para encontrar un penalti por una desgraciada mano de Álex Suárez. Vinicius asumió la responsabilidad pese a la imponente presencia de Mbappé y transformó con aplomo.

Curiosamente, pese a una igualada que presagiaba un arreón del Madrid en busca de la remontada, Las Palmas reaccionó corajuda. Trató de robarle metros a su rival, que pese a todo acabó imponiendo su necesidad de evitar otro tropiezo para cercar el área local. Mbappé comandó el asedio aunque le faltó precisión con la izquierda para rematar dos buenas acciones individuales. Amenazaba ya el reloj cuando Ancelotti apeló a la buena estrella de Endrick, al que esta vez se le marchó desviada la primera intentona.

El duelo llegó vivo y coleando a los últimos minutos sin que la atrevida Las Palmas renunciase a nada. Lo demostró el gol anulado a Viti por un fuera de juego previo de Jaime Mata. Al Madrid todavía le restaba una vida extra para evitar el tropiezo. No la aprovechó y de nuevo regresó de una visita magullado. El curso solo empieza, pero de blanco la paciencia no abunda.