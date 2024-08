El Barcelona reduce su masa salarial con las cesiones de Lenglet y Vitor Roque

Pedro Rodríguez Madrid Lunes, 26 de agosto 2024, 11:32 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Barcelona continúa reduciendo su masa salarial con las cesiones de Clément Lenglet al Atlético de Madrid y Vitor Roque al Betis. Estos movimientos estratégicos tienen como objetivo principal liberar espacio en el tope salarial del equipo para poder inscribir a Dani Olmo. Aunque Olmo fue convocado para el partido del sábado, no pudo participar debido a que su inscripción no se completó a tiempo. Si bien la salida de Vitor Roque no afecta directamente la masa salarial al no estar inscrito en la Liga, el club se ahorra su salario, lo que contribuye a la optimización financiera. El Barcelona espera que Olmo esté disponible para el próximo encuentro contra el Rayo Vallecano.

Además, el Barcelona ya había comenzado a liberar su masa salarial con la rescisión del contrato de Ilkay Gündogan, quien regresó al Manchester City tras solo un año en el club catalán. Estas decisiones forman parte de una estrategia más amplia para cumplir con las regulaciones financieras y reforzar su plantilla, con la intención de fichar a un extremo izquierdo antes del cierre del mercado de fichajes, programado para el viernes a medianoche.

Lenglet, quinto fichaje colchonero

Clément Lenglet, de 29 años, se unirá al Atlético de Madrid para la temporada 2024-25 tras confirmarse su cesión desde el Barcelona. El central francés ya ha comenzado a integrarse en su nuevo equipo, como se evidenció en su presencia durante la reciente victoria del Atlético sobre el Girona. Aunque no se mencionó en el comunicado oficial, la operación incluye la renovación del contrato de Lenglet con el Barcelona hasta 2027, permitiendo al club diferir parte de su salario. Los detalles exactos sobre cómo se dividirá su ficha no se han especificado, pero el clun rojiblanco asumirá la mayor parte de su salario correspondiente a la próxima temporada.

La llegada de Lenglet al Atlético se prolongó más de lo previsto debido a las dudas del club madrileño, que inicialmente tenía como prioridad la incorporación de David Hancko para reforzar su defensa. Aunque el acuerdo con el Barcelona parecía cerrado semanas atrás, el Atlético detuvo las negociaciones para intentar concretar el fichaje de Hancko. Sin embargo, las limitaciones económicas y los problemas relacionados con el 'fair play' financiero obligaron al equipo colchonero a reconsiderar y optar por la opción más asequible de Lenglet, al no implicar un coste de traspaso.

Esta cesión representa la tercera consecutiva para Lenglet, después de sus experiencias en el Tottenham y el Aston Villa. A pesar de haber tenido un papel destacado, especialmente en el Tottenham, donde disputó 35 partidos, el Barcelona no ha conseguido vender al defensor de manera definitiva debido a su rendimiento irregular y a sus elevadas demandas salariales.

Con la incorporación de Lenglet, el Atlético refuerza su defensa y completa su plantilla para la temporada 2024-25, sumando un total de cinco fichajes. A este movimiento se suman las llegadas de Robin Le Normand, Alexander Sørloth, Julián Álvarez y Conor Gallagher, que apuntalan al equipo en diferentes posiciones clave.

Tigrinho, el 9 de Pellegrini

Por su parte,Vitor Roque llega cedido al Betis tras unas intensas negociaciones que comenzaron con la visita de una delegación de directivos del Betis a Barcelona, encabezada por Joaquín Sánchez. Roque, que fue presentado como un fichaje estrella del Barcelona el pasado invierno, se une conjunto verdiblanco con la esperanza de encontrar continuidad en el equipo y demostrar su valía en Europa.

El Betis se hará cargo de la totalidad de la ficha del jugador, con la posibilidad de ampliar la cesión hasta junio de 2026, además de un derecho de compra. Esta opción, que rondaría los 25 millones de euros en 2026, se reduce si se ejecuta el próximo año. Además, el Barcelona mantiene un derecho de recompra, lo que garantiza que el club catalán no pierda el control total sobre el prometedor delantero.

Vitor Roque llegó al Barcelona con grandes expectativas, pero su paso por el club ha sido breve y decepcionante. Con solo 16 partidos jugados y dos goles anotados. El brasileño no logró ganarse la confianza de los entrenadores Xavi y Flick, quienes consideraron que no estaba listo para un papel importante en el equipo. Ahora, en el Betis, bajo la dirección de Manuel Pellegrini, se espera que Roque tenga un rol más destacado, ocupando la posición de 9 y mostrando el potencial que lo convirtió en una de las grandes promesas del fútbol brasileño.

Se espera que el delantero debute el próximo fin de semana en la visita del Betis al Santiago Bernabéu en la jornada 4 de la Liga. Para Pellegrini, la incorporación de Roque cierra una plantilla que ahora cuenta con un delantero joven y prometedor, capaz de aportar velocidad, desmarque y gol, elementos que el Betis necesitaba para completar su parcela ofensiva.