El Atlético responde a la ilusión del Metropolitano

En el estreno del Atlético esta temporada en el Metropolitano el equipo rojiblanco respondió a la ilusión de sus aficionados con una convincente victoria ante el Girona, víctima de un grave error de su portero y de dos grandes dianas posteriores en las que Marcos Llorente se exhibió como goleador y asistente. En el segundo tanto que sentenció el duelo Llorente también dejó en evidencia a Paulo Gazzaniga y, en el que cerró el marcador, ya en la prolongación, el Atlético mostró su contundencia al contraataque. Entre el final de la primera parte y el inicio de la segunda el Atlético encontró el camino del gol gracias a una falta lanzada por Antoine Griezmann tras una pifia de Gazzaniga, y a una galopada de Llorente, culminada con trallazo desde fuera del área que dobló las manos del guardameta del Girona.

Fueron dos zarpazos rojiblancos que desatascaron un intenso choque entre equipos de Champions marcado, para bien del Atlético, por el bote que se comió Gazzaniga cuando se acercaba el descanso. Hasta ese momento, el Girona, casi con tanto sacrificio en la presión como el Atlético, logró desactivar el ataque colchonero, pero llegó el 1-0 y reanimó al conjunto de Diego Pablo Simeone, en el estreno como titular de Julián Álvarez y en el debut de Conor Gallagher. Y con el azulgrana Clément Lenglet ya en la grada del estadio del que será su equipo esta temporada.

No había aparecido apenas Griezmann en toda la primera parte, pero el francés no desaprovechó la mala salida de Gazzaniga y su mano fuera del área para abrir el camino del primer triunfo del Atlético en esta Liga, labrado con sacrificio y pegada frente a un rival que ha dado un paso atrás con respecto al pasado curso pero sigue siendo muy competitivo. En el primer partido como titular del nuevo ídolo del Atlético que dejó en el banquillo a Alexander Sorloth, el gran protagonista, en este caso muy negativo para el Girona, fue otro argentino. No fue el peleón e incansable Julián Álvarez, de quien se espera más, sino Gazzaniga, que por tocar el balón con la mano fuera del área se ganó una amarilla que el Atlético reclamó que fuese roja y provocó una falta a la postre fatídica.

Atlético Oblak, Llorente, Le Normand, Giménez, Azpilicueta, Riquelme (Gallagher, min. 58), De Paul (Koke, min. 58), Barrios, Lino (Reinildo, min. 68), Griezmann (Correa, min. 81) y Julián Álvarez (Sorloth. Min. 81). 3 - 0 Girona Gazzaniga, Arnau, David López, Blind, Miguel Gutiérrez, Iván Martín (Portu, min. 58), Oriol Romeu (Solís, min. 58), Yangel Herrera, Tsygankov (Almena, min. 68), Abel Ruiz (Miovski, min. 58) y Bryan Gil. Goles: 1-0: min. 39, Griezmann. 2-0: min. 48, Llorente. 3-0: min. 94, Koke.

Árbitro: Martínez Munuera (Valenciano). Tarjetas amarillas a De Paul, Abel Ruiz, Gazzaniga y Oriol Romeu.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de Liga, disputado en el Metropolitano. 60.414 espectadores.

Después sería Llorente quien, con una jugada individual coronada con un derechazo, abriese brecha, aunque lejos de animar al Atlético a por más, lo que generó fue que el equipo local tan ambicioso en la primera parte se convirtiese en uno conformista y defensivo en la segunda, como le gusta a Simeone. Los cambios del técnico argentino al filo de la hora no mejoraron al Atlético contra un Girona que no dejó de insistir, aunque no encontró vías para sorprender a un adversario cerrado y muy serio. Frente a un conjunto atrevido y veloz, con jugadores con desequilibrio como Bryan Gil, la defensa rojiblanca no flaqueó esta vez, aunque el centro del campo tuviese lagunas, tanto para destruir como para construir.

Sin embargo, al contragolpe el Atlético es un conjunto letal, como volvió a demostrar con esa trepidante jugada llevada entre Barrios y Llorente que culminó Koke. Pese algunas dudas, el Metropolitano acabó más que satisfecho, porque los seguidores rojiblancos están convencidos de que este Atlético que ahora sí tiene banquillo seguirá creciendo.