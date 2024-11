Ancelotti: «Mbappé está pasando un mal momento»

Ignacio Tylko Madrid Viernes, 8 de noviembre 2024, 12:27 | Actualizado 13:06h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Carlo Ancelotti está curtido en mil batallas, conoce a la perfección la idiosincrasia del Real Madrid y tiene el 'culo pelado', como diría sin ambages el recordado Luis Aragonés, pero se le vio desnaturalizado en la conferencia de prensa previa al duelo ante Osasuna, un rival peligroso, notable en este inicio de curso y visitante del Santiago Bernabéu en un momento convulso para los blancos. Aparentemente tranquilo y seguro de sí mismo, convencido de que tiene el apoyo de Florentino Pérez y de su plantilla y de que ha dado con la tecla para solucionar los problemas sobre todo defensivos del equipo, pero su inquietud es evidente al mostrarse más parco en explicaciones de lo habitual.

Dio la sensación en Valdebebas de que Carletto esconde detalles que no pueden ver la luz porque sería quizá poner aún más en el foco al propio entrenador, a unas estrellas acusadas de cierta indolencia y de tener la barriga llena en los últimos tiempos y, sobre todo, a Kylian Mbappé, en boca de todos tras no ser convocado de nuevo por Didier Deschamps en la selección de Francia.

El crack de Bondy suma tres partidos sin ver puerta por segunda vez esta temporada, se le ve con cierta ansiedad en el campo y, aunque tímidos, en la reciente debacle ante el Milan recibió los primeros abucheos de un Santiago Bernabéu que llevaba siete años esperándole y no perdona a nadie. No está rindiendo en el Madrid como se esperaba, su presencia ha roto hasta el momento un ecosistema extraordinario que le permitió a los blancos conquistar Liga y Champions la temporada pasada, y no le ayuda ni la situación personal ni lo que le ocurre en su país.

De forma inesperada, el galo no entró el jueves en la convocatoria de Deschamps para los próximos compromisos ante Israel e Italia. El técnico no fue muy claro en sus explicaciones, más bien vagas y hasta enigmáticas. «He tenido varias conversaciones con él. Lo he pensado y he tomado esta decisión. Creo que es mejor así. Kylian quería venir y no son los problemas extradeportivos los que entran en juego. No estoy aquí para que los jugadores me digan que soy el mejor y el más guapo», justificó el tecnico de Bayona.

«No voy a hablar con él de este tema, no soy quién para juzgar esta decisión. Tenemos que aceptarla. Mbappé está motivado y decepcionado por lo que está ocurriendo», explicó el preparador de Reggiolo al cuestionarle por la no presencia del astro madridista en el combinado galo. Al insistirle en cómo ve a Kylian, Ancelotti fue algo más explícito sin entrar tampoco en mayores detalles y ampliando el problema del buque insignia del proyecto merengue a todo el colectivo.

«Mbappé está pasando un mal momento, viviendo un momento difícil. El problema que él está teniendo es el de todos. No alcanzamos nuestra mejor versión. Estoy convencido que va a sacar esta situación difícil adelante. Puedo hablar igual de Vinicius, Rodrygo, Bellingham... para todos es un momento difícil. Es normal que pase, en el fútbol y en el deporte, donde las derrotas tienen lugar. Hay que aceptarlo pero no bajar los brazos, hay que tenerlos más altos que nunca. Estamos más unidos que nunca», enfatizó el jefe del vestuario madridista a modo de arenga.

Noches largas pensando

A vueltas con Mbappé, autor de seis goles en la Liga y dos en la Champions pero sin ver puerta en el heroico pero engañoso triunfo ante el Dortmund y los batacazos frente al Barça y el Milan en Chamartín, se critica que sufre en la demarcación de ariete y que ofrecería más rendimiento partiendo desde la banda izquierda. Lo que sucede es que esa posición la ocupa Vinicius. «Lo de Mbappé es un problema de posición ofensiva sino defensiva», sorprendió Ancelotti.

Los siete goles encajados en los dos últimos partidos traen de cabeza al técnico de Reggiolo, quien confesó que ha pasado «noches largas, de pensar y buscar soluciones», para añadir que ahora «hay ganas y motivación para ver si lo detectado puede ser el remedio». Aseguró que ha hablado con los jugadores y que conocen lo que ocurre. El equipo es consciente de lo que está pasando. Yo puedo hablar pero después hay que actuar en la práctica. Las palabras se las lleva el viento. La actuación de mañana se queda en el campo y en los ojos de todos«, remarcó Ancelotti.

La sombra de Zidane

Sin querer especificar mucho porque antre los periodistas «no es el lugar adecuado para hablar de los problemas», dijo no tener miedo porque el asunto está detectado y es defensivo. ¿Cómo se arregla? «Sacrificio, concentración y trabajo colectivo. Sacrificio para ser un equipo compacto, concentración para tomar la decisión correcta y trabajo colectivo porque tienes que defender compacto como hicimos la temporada pasada».

En el plano personal, Ancelotti asume que el fútbol es desmemoriado. «No es momento de reír. Agradezco todo el tiempo que paso aquí, son momentos difíciles, pero agradezco estar aquí». Y es que comienzan a surgir rumores sobre su futuro y se especula ya el regreso de Zinedine Zidane o soluciones de urgencia como Solari o hasta Arbeloa si la situación no mejora y hasta que en verano Florentino pueda acometer el fichaje de Xabi Alonso, que dejará el Bayer Leverkusen.

Evitó hablar de posibles fichajes en el mercado invernal con el argumento de que no es el momento, confirmó que Fede Valverde ha tenido problemas de espalda pero «ahora está muy bien», y lanzó un mensaje de optimismo: «Vamos a pelear por todos los títulos. En un mes tendremos una posibilidad de ganar un titulo».